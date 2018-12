Acusan a jefe regional de Policía Bancaria por despido injustificado en Huejutla

El representante de la Policía Industrial Bancaria (PIB) de la Región VI Huejutla, Francisco Javier Cerón León, fue acusado por despido injustificado en agravio de Abigail Martínez Reyes, quien fungía como auxiliar de intendencia en esa oficina regional de la Huasteca hidalguense.

En entrevista, la presunta agraviada dijo: “Alteraron la lista de asistencia para levantarme una acta administrativa”.

La mujer asegura que sus derechos laborales fueron violentados y que el asunto es del conocimiento de la autoridad correspondiente y la sede regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).



Denunció que la lista de registro de asistencias fue alterada para motivar un acta administrativa con el argumento de que no se presentó a trabajar durante cinco días: 13, 14, 15, 16 y 17 de septiembre de 2018.



Por ello, dijo que solicita a la autoridad correspondiente una revisión del documento original que, presume, ha sido alterado por el personal de esa oficina.





“He demostrado que ellos están actuando con falsedad y que presentaron una copia de la lista de asistencia completamente modificada donde ya no está mi nombre que en su momento asenté con mi puño y letra, como es el día 13 que firmé mi entrada y salida. Lo que sí acepto son las faltas del 14 y 15 por enfermedad de mi hija y el 16 es domingo y no me toca laborar, entonces dónde están las cinco faltas”, reprochó.



Martínez Reyes dijo que la situación ha afectado su situación patrimonial, pues asegura que dicho empleo era su única fuente de ingresos para el sustento familiar, integrada por ella y sus hijos.



También pidió a las autoridades actuar de forma imparcial. Que se investigue y se actúen conforme a la ley y reiteró que sus derechos laborales han sido violentados.



Asimismo comentó que al incumplir con las condiciones laborales necesarias en dicho espacio, lo único que solicita es la indemnización correspondiente por cuatro años de servicio en esa corporación.



Por último, Abigail Martínez Reyes responsabilizó públicamente a los jefes policiacos de esa agrupación por cualquier atentado contra ella y sus familiares.