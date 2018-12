Enfrentaría exdirector de Finanzas de Salud audiencias en hospital

Las audiencias de Pablo P.V., exdirector de Administración de Recursos Materiales y Financieros de los Servicios de Salud, se realizarían en un hospital de Pachuca, derivado de las afectaciones físicas que padece el exfuncionario acusado por desviar más de 51 millones de pesos.



Así lo informó el asesor jurídico del caso, Carlos Emigdio Arozqueta Solís, quien precisó que la investigación complementaria del imputado culminará hasta el primer mes de 2019.

En entrevista, el abogado indicó que el exdirector de Administración de Recursos Materiales y Financieros de los Servicios de Salud, fue internado hace un mes y medio en el Centro Médico Marfyl, derivado de afectaciones en su salud.

Aunque Arozqueta Solís no precisó el padecimiento, señaló que Pablo P.V. “tiene derecho a atención médica y mientras sea justificada tendrá que mantenerse en el hospital el tiempo necesario”.

Por tal motivo, el asesor jurídico mencionó que la audiencia intermedia de Pablo P.V. podría llevarse a cabo en el nosocomio, solo en caso de que continúe internado.

“Hasta donde yo me quedé estaba en el (hospital) Marfyl, pero no sé si siga ahí. En el momento de la audiencia nos van a informar en qué lugar será, (y) se puede llevar a cabo sin ningún problema, eso no interrumpe, se realizaría ahí en el hospital la audiencia”, subrayó.