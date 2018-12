Desconoce Atotonilco de Tula proceso de demanda contra Cemex

La asamblea municipal de Atotonilco de Tula carece de información respecto a la demanda que dijo iniciar el alcalde con licencia Julio César Ángeles Mendoza, contra la empresa Cemex; no obstante que han solicitado datos sobre el tema, los cuales no han sido proporcionados, afirmó el regidor Héctor Rodríguez López.



Lo anterior, en respuesta a las afirmaciones de Ángeles Mendoza, también diputado federal, en las que a través de redes sociales señaló que el proceso legal que emprendió contra Cementos Mexicanos (Cemex) ya fue ganado y que deberán pagar 260 millones por concepto predial.



Al respecto, el regidor del Partido Encuentro Social (PES) comentó que ha solicitado el expediente de las demandas contra la cementera, pero no le dan información.

“Nadie en el municipio nos ha dicho nada sobre esa resolución de la que mencionas (y que hizo mención Ángeles Mendoza). La asamblea no está enterada”.

Finalmente, señaló que pretende revisar el tema de manera conjunta con las empresas implicadas y que sean beneficiadas todas con los acuerdos que se logren.



Por separado, el regidor Efraín Pedraza Cruz comentó que si quieren ser excesivos en los pagos, pudiera repercutir en que las empresas se vayan del municipio, lo que impactaría en la generación de empleos



Dijo que el cabildo ya envío las tablas catastrales al Congreso local y buscan que no extorsionen a las empresas, sino que se realice una actualización con base en lo que la ley marca.

INTERVENCIÓN DEL CONGRESO LOCAL

En entrevista por separado, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Ricardo Baptista González, informó que la semana pasada se reunió con representes de la Cámara del Cemento, con el presidente de Coparmex y con representantes de Cemex para conocer su versión.



Explicó que esta es la primera vez que el Congreso interviene y que está a favor de mediar el asunto, que paguen lo justo pero que tampoco sean excesos, porque de otra forma terminarían en tribunales y no habrá avance.