Las papas son uno de los alimentos que más se consumen en México ya que la preparación puede ser muy variada y podemos prepararlas desde horneadas, acompañadas con una ensalada, hasta fritas bañadas en catsup.Además nos aportan nutrientes que pueden ser benéficos en nuestra salud, entre ellos encontramos la vitamina C y B6; así como potasio y carotenoides. Pero estos nutrientes dependen de cómo se cocinen.Por ejemplo, las papas a la francesa pueden incrementar el riesgo de muerte. Pues también tienen propiedadesal ser ricas en almidón y por su alto contenido de glucémicos.Y sabemos que son irresistibles y cubren perfecto el antojo pero después de leer estas razones seguramente pensarás dos veces si las comes o no.The American Journal of Clinical Nutrition publicó una investigación en la que se relaciona el consumo de papas fritas con una alta mortalidad. Durante 8 años los investigadores trabajaron con 4440 participantes (2 mil 551 mujeres y mil 849 hombres) de 45 a 79 años.La investigación no solo tomó las papas a la francesa, sino al tubérculo como tal. Pero los descubrimientos arrojaron unen elen las personas que comían frecuentemente papas a la francesa.Así indican que "el consumo demás de dos veces por semana se asoció sistemáticamente con un mayor riesgo de mortalidad en esta población de adultos mayores".Y por muy deliciosas que sean las papas a la francesa si las comemos en exceso pueden desarrollar enfermedades crónicas que eleven el riesgo de muerte, entre ellas: la obesidad, la hipertensión y la diabetes; ya que contienen grasas trans y sal agregada. Y empeora con la catsup que es meramente azúcar con colorante, queso (grasa) y mayonesa (más grasa).Y si amas comer papas cómelas al horno o cocidas, sin agregar aceite, para que te aporten vitaminas y fibra.Te compartimos algunos consejos para que comer papas no sea un problema para tu salud:Reduce el consumo de papas a la francesa y opta por papas horneadas o cocidas.Cuida el proceso de cocción ya que, como lo señala la Fundación Española de la Nutrición, la vitamina C puede perderse durante este proceso.Cuida el resto de tu dieta, la investigación también señala que otros factores que podrían relacionarse con el incremento de riesgo de muerte son otros hábitos alimenticios como comer con mucha frecuencia carnes rojas procesadas, alimentos salados y azucarados.