Los mercados navideños son como una máquina del tiempo: sus costumbres parecen transportarte a lade la. En estos establecimientos, que coinciden con la temporada de Adviento, hay elementos constantes: cientos de puestos de madera con artesanías a la venta, panes de jengibre en forma de corazón y la aparición del. También se bebe glühwein (vino caliente).es uno de los países con mayor tradición en el tema. Por eso, es el principal destino de dos cruceros organizados por lade ocho días. Uno de ellos viaja por el ríoy otro por elSe incluyen ciudades como, donde está formalmente prohibido poner adornos de plástico. Ense monta uno de los mercados más hermosos, con la catedral de fondo, cuyas torres superan los 150 metros de altura. Y, con un centro histórico declarado Patrimonio Mundial.En menor medida, se visitan otras ciudades, como, cuyos mercados se remontan a 1298.www.uniworld.comLa ciudad de, al sur de, no se conforma con un mes de ambiente navideño: sucomienza desde finales de octubre y se prolonga hasta enero (el día 13, en esta ocasión).La pequeña urbe parece especialmente construida para las fiestas decembrinas: sus calles principales presumen construcciones de, pues Alemania fue uno de los países que los colonizó. En Natal Luz eel encendido de luces se realiza todas las tardes con música y participación del público.Otras ciudades organizan un único desfile de temporada. En Gramado, el evento ocurre varias veces a la semana y siempre es igual de espectacular. Se presentan grandes carros alegóricos diseñados a detalle, coloridas comparsas y acróbatas profesionales.También aparece Santa Claus en su trineo. La programación del festival contempla conciertos inspirados en la temporada, obras teatrales y juegos pirotécnicos.En Gramado se encuentra, un parque temático de nieve. Todas las actividades se realizan bajo techo. Hay tubing, clases de esquí y shows de patinaje.www.natalluzdegramado.com.brno es el primer país que llega a la mente cuando se trata de Navidad. Y, aunque no está apegado de manera religiosa a la celebración, sí se fascina con la iluminación de temporada.Elatrae a miles de extranjeros cada año. Esta ocasión presenta tres instalaciones interactivas. La primera es, inspirada en un tipo de cristalería tradicional japonesa: un proyector refleja figuras luminosas en el suelo, que cambian con el movimiento de las personas. La segunda,es un kiosco luminoso que representa un juguete esférico con motivos florales, hecho de seda. Y la última,es un túnel con 140 metros de largo, el cual asemeja un caleidoscopio. Todas contienen sensores de movimiento.De manera más típica, en un pasillo de 100 metros de largo, se instaló un conjunto de luces que simulan fuegos artificiales y flores.En el complejo comercialse coloca otro de los espectáculos de luces más famosos. Este año, el festejo está dedicado a las princesas de las películas infantiles.www.tokyo-dome.co.jpEn las afueras de, está la imagen perfecta de una "blanca Navidad": un gran bosque de pino con una espesa capa de nieve fina como alfombra, en la cual se hunden los pies. Ahí se levantó una aldea rústica, construida en gran parte con madera local, integrada por 40 establecimientos, entre hoteles, touroperadoras y restaurantes (incluso uno está hecho de hielo).El centro turístico es reconocido mundialmente como las; pertenece a la región dejusto en el. Abre todo el año, pero el paisaje es mejor en invierno.En la, atendida por "elfos", puedes enviar una postal a cualquier parte del mundo y enhay una exhibición que explica cómo se celebra Navidad alrededor del mundo.En la noche del 23 de diciembre, se hace la partida de "Santa" en su trineo jalado por renos. También se realizan tours en moto de nieve y paseos nocturnos para ver auroras boreales en vehículos equipados con dormitorio y techo transparente.es un espectáculo teatral que se realiza en el bosque, a 30 minutos de Rovaniemi. Involucra baile y efectos especiales de iluminación.santaclausvillage.infoes solo una de las películas que han aprovechado la vista delenpor su decoración navideña. Este complejo comercial es uno de los sitios más famosos del mundo para visitar en la temporada.Este año se colocó un árbol de 21 metros de altura, que estará ahí hasta el 7 de enero. En la punta, brilla una estrella con tres millones de cristalesy 70 espigas también de cristal. Debajo del árbol está la clásica pista de hielo.La tradición nació hace más de 80 años. De hecho, en 1933 se encendió el primer árbol. Al final de cada temporada, el ejemplar es donado a la fundación, la cual construye casas de bajo costo para personas con escasos recursos.El Rockefeller Center abarca seis cuadras de, incluyendo parte de laEstá repleto de tiendas de ropa, boutiques de lujo y restaurantes. Tiene el mirador, que alcanza 70 pisos de altura.El barrio, en Brooklyn, es muy conocido por sus detalladas y extravagantes decoraciones navideñas. Se organizan recorridos de tres horas.www.rockefellercenter.comEn, se levanta una feria con aproximadamente 100 atracciones dedicadas al invierno y la Navidad. Se llamay su sede es eluno de los ocho Parques Reales (pertenecen a la Corona británica); está a cinco minutos delEl evento comenzó el 23 de noviembre y termina hasta el 6 de enero.Una pista de patinaje al aire libre, un mercadillo navideño de estilo alemán y un conjunto de juegos mecánicos son los atractivos de cada año. Pero, en 2018, el parque tiene varias sorpresas, entre ellas un "bosque" poblado por lobos, faunos y unicornios creados con 500 toneladas de hielo. Los artistas que diseñaron las obras imparten un taller de escultura para niños y adultos.Hay dos espectáculos circenses en la feria. Uno de ellos,, es de estilo familiar, mientras quese enfoca en complejas acrobacias realizadas con cuerdas, motocicletas y fuego. También se presentará un espectáculo de patinaje de “Peter Pan” y otro de stand up.. Hasta el 27 de enero, elpresenta su decoración navideña en los sets que se utilizaron durante la filmación de la saga dehydeparkwinterwonderland.com