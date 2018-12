"La persona estaba muy nerviosa, estaba llorando, le temblaban las manos y nos decía que había encontrado una granada, no especificó el lugar, solamente que la encontró entre ropas, objetos de fierro y envuelta en papel; al ver la granada, la tomé con la mano y la trasladé a un lugar seguro que fue mi oficina, al percatarme que no tenía seguro", declaró Roberto Hugo Arias García, secretario del Ayuntamiento.

Desalojan a todo el personal y visitantes

Al parecer la dejó en oficina de regidora independiente



"Ese antecedente no lo tenemos, el señor lo que buscaba era quien lo atendiera para saber que hacer con ella, ya que la había encontrado y cumplió con su deber cívico", declaró Roberto Hugo.

TODOS VEN:

Uny al no saber que hacer con ellalas instalaciones deAproximadamente a lascomenzaron a desalojar la Presidencia porque se presentó una persona de alrededor de 30 años, que no se identificó, y buscaba hablar con alguien porque llevaba una granada.Se realizó lade Presidencia, al igual quepara controlar la afluencia.Llegó el Ejército y Policía Militar para controlar el asunto; se comprobó que la granada estaba cargada y sin seguro, pero mientras no hubiera un movimiento brusco, no presentaría problema.Alrededor de las 12:30 de la tarde, el Ejército se llevó la granada para su destrucción en la zona militar.El Secretario especificó que al entregarse la granada la persona se retiró del lugar y señaló que no hay presunción, ni investigación del delito, que incluso no fue atentado.Otras versiones señalan que eldirectamente laa lade unapor lo que la secretaria entró en pánico y dio aviso a los compañeros. Después fue atendida por personal de Médicas Avanzadas al presentar una crisis nerviosa.Se resalta que no hay detenidos ni "sospechosos" ya que la persona llegó como cualquier ciudadano, fue solicitando ayuda y después se retiró.A su vez el secretario de seguridad ciudadana Juan José González González comentó que se llevaron a cabo los protocolos correspondientes, hablando de inmediato al Ejército ya que ellos son los expertos en el manejo de armas de guerra.