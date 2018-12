Mayor cantidad de hechos atribuidos al crimen organizado

Alarma violencia



“Irapuato presenta una tasa de 9.47 víctimas por cada 100,000 habitantes, el Estado de Guanajuato presenta una tasa de 4.17 víctimas, lo que nos da una diferencia de 127% más en nuestro municipio”, indicaron.

Asesina en estas comunidades y colonias

TODOS VEN:

Durante noviembre, de acuerdo al registro de homicidio doloso en medios de información del, existió registro deDestacaron que existe un aumento deen número de eventos, así como un incremento del 243% respecto al número de víctimas, pues fueron 16 el año pasado.El reporte señala que el, ely el 11% de las víctimas no se pudo corroborar que hayan sido ultimadas en el lugar donde encontraron los cuerpos.De los 40 eventos registrados,, 1 se atribuyó a robo, 1 a riña y 1 más está tipificado como “otros”.El observatorio ciudadano destacó que la incidencia delictiva en este delito aumentó considerablemente para el segundo semestre del 2018 en Irapuato, lo que se muestra al comparar el promedio de víctimas mensuales del primer semestre 2018, (30.5 víctimas) cuando de julio a noviembre se promediaron 49 víctimas mensuales por homicidio doloso, lo que indica un aumento de un 60%.enfatizaron que elpara privar de la vida a las personas sigue siendo una constante durante el 2018, siendo que en el 94% de hecho se presentaron que las personas fallecidas contaban con heridas por arma de fuego, el 3% presento heridas por arma blanca y el 3% se clasificó en otros.La tasa por cada 100,000 habitantes sigue la tendencia de los últimos 3 meses, presentando tasas superiores a las presentadas en el Estado de Guanajuato.Agregaron que el 89% de las personas fallecieron en el lugar de los hechos o murieron por heridas causadas en el lugar del evento, mientras que del 11% no se pudo determinar que murieran donde encontraron los cadáveres.Las edades de las víctimas oscilan en los rangos de 18 a 29 años con 28 víctimas y de 30 a 49 años con 19 víctimas, 1 víctima registrada de 0 a 4 años, 1 víctima de 6 a 11 años, 1 víctima de 65 años o más y 5 víctimas que no se pudo corroborar su edad.Asimismo, dieron a conocer que las colonias y comunidades que presentaron mayor cantidad de víctimas por homicidio doloso fueroncon 5,con 4,con 4,con 3,con 2 víctimas cada una.