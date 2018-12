Dirigente del PAN nacional avala nombramiento de Fiscal 'carnal' en Guanajuato

“En el caso de Guanajuato lo que se ha logrado es un amplio consenso de las diversas fuerzas políticas, habrá que esperar si ese amplísimo consenso se logra, nosotros esperamos que acá (en el gobierno federal y la Ciudad de México) en el momento en que se vayan a nombrar los fiscales, se pudiera lograr un amplio consenso, que genere confianza, certidumbre para todos los mexicanos, en que no será, precisamente, un Fiscal carnal”, dijo en el Hotel Hilton de la capital del país.



“Bueno, esperemos a que ocurra”, remató Cortés.



“No nos confundamos, los problemas de inseguridad que se viven en varios estados de la República son federales, el huachicol es un delito federal, y este es el que ha detonado en varios estados la inseguridad, ahí es donde nosotros exigimos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tome medidas inmediatas”, exigió Marko Cortés.

avaló el nombramiento deal considerar que existió un “amplísimo consenso” para ello.Un reportero de Proceso preguntó a Cortés: “¿Por qué en Guanajuato si se vale el Fiscal Carnal y a nivel federal no?”.El presidente delrespondió que “lo he dicho hace un momento, entiendo que en el estado de Guanajuato se ha logrado un amplísimo consenso”, ante lo cual fue interrumpido por el periodista, quien le señaló “no es verdad eso”.El dirigente del blanquiazul fijó tal postura luego de que el partido estableciera un posicionamiento ante la posible anulación de la elección a la gubernatura de Puebla, en la que resultó vencedora Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador de esa entidad, Rafael Moreno Valle.así como integrantes del colectivohan criticado que legisladores del PAN no realizarán ajustes a la Constitución local para que el nombramiento dedeba ser sometido al Pleno del Congreso estatal.se desempeñó como procurador durante el sexenio del exgobernadortiempo en el que laPara el dirigente nacional panista, eso no descalifica la posibilidad de quesea considerado ahora como Fiscal General.Con información de Enrique Legorreta