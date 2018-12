México incumple con servicios básicos en escuelas; 2 de cada 10 estudiantes lo carecen

"Una quinta parte de los alumnos que asisten a educación básica enfrentan problemas de disponibilidad de infraestructura al no contar con servicios básicos en sus escuelas y, una sexta parte, al no tener mobiliario básico. En el caso de Educación Media Superior (EMS), 28% de los planteles no cuentan con agua todos los días, 2% no cuenta con energía eléctrica y a 69% le faltan muebles en al menos una de las aulas", dijo la instancia.

"En 20% de preescolares, 15% de primarias y 10% de secundarias, se recibieron durante la tercera semana del ciclo escolar o después. Además, de la información sobre la suficiencia y entrega, no se cuenta con información que dé cuenta de la calidad de estos o si son pertinentes o adecuados culturalmente".

"En este grupo de población se presenta un menor nivel de accesibilidad física y económica, además de enfrentar un sistema educativo que no ofrece servicios integrales con pertinencia cultural, puesto que el modelo educativo indígena es vigente solo en los niveles de preescolar y primaria y únicamente está presente en localidades indígenas; aun cuando existe población indígena fuera de ellas".

"Las escuelas comunitarias presentan los mayores retos para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación, puesto que ofrecen menores niveles de infraestructura y su personal tiene menor nivel de instrucción en comparación con otros servicios debido a que son atendidas en su mayoría por jóvenes instructores egresados de secundaria o bachillerato, además de que todas las escuelas comunitarias son multigrado, lo que implica grupos heterogéneos en edades y grados escolares", señala el reporte.

