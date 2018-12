El FCE está acéfalo; Paco Taibo II no puede tomar el control

Apegados a procedimientos

Aunquese presentó este lunes 3 de diciembre a las oficinas principales del) para asumir como, por "instrucciones del Presidente de la República", el escritorporque no hubo "un documento" ni cumplió con el protocolo de lineamientos en el proceso de entrega-recepción, de acuerdo con el titular delde la editorial del Estado mexicano,Por lo tanto,del"está"."Vengo pordela asumir la, aquí, en términos deencargado del despacho del director del", comentó a su llegada a laayer por la mañana.Acerca de si llevaba consigo o si se había publicado algúnque le permitiera asumir como encargado de la dirección,respondió que sí, pero no detalló ni cuándo ni dónde se publicó tal documento.Sólo prometió que en cuatro o cinco días convocará una conferencia de prensa "con un, y, sobre todo, sobre todo, de lo que". Agregó que "la transición no es un acto simbólico, se trata de".En entrevista con, el titular deldelaclaró que no se pudo dar cumplimiento a la entrega porque "nosotros como, autorizados por la, tenemos que ver que los actos se apeguen y se ajusten a derecho", con respecto a los lineamientos generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción, publicados en elel 24 de julio de 2017.Explicó que existenque regulan estos procesos y que las "que todo servidor público debe llevar acabo deben estar sustentadas en un documento" que, añadió, "determine laque tiene deque le sea otorgado".relató que durante la visita del escritor hubo un diálogo cordial con él y que le señaló cuál era elque tenía que llevarse a cabo.-¿Qué comentócuando le notificó quedel protocolo?-No comentó nada, estaba un equipo de apoyo del. No expresó nada, simplemente estuvo al pendiente de que se llevará a cabo; sin embargo le expliqué cuál era ely dijo: "bueno, está bien, vamos a seguirlo".Mientras, elmantiene en lala llamada, una reforma a laque elimina eldepara ocupar un cargo en dichas entidades.Según los grupos parlamentarios de oposición,para avanzar en la discusión del dictamen de las