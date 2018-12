Viven doble tragedia: pitbull mata a su hija de nueve meses y ahora los multan

PARA SEPULTARLA VIVEN CALVARIO

DECIDEN 'DORMIR' A PITBULL

El fin de semana pasado una menor, de nueve meses de edad,atacada por unDesde entonces pasan por unque parece no terminar pues enfrentan una multa económica por la sepultura dey la falta de certeza de conservar su vivienda.El sábado primero de diciembre,salió de su casa ubicada en el parajeen San Francisco Lachigoló, 18 kilómetros al oriente de la capital, a comprar tortillas para la comida. Dejó a la pequeña Angélica a cargo de su cuñada y jamás la volvió a ver con vida.uno de los tres perros que custodian la vivienda, atacó y arrastró a Angélica hasta dejarla sin vida. Mientras su madre salió,intentaba amarrar al pitbull; no pudo y su hermana fue a auxiliarlo. No se percataron quesalió gateando al patio tras su tía hasta que elseñala que lo sucedido fue un accidente,fatal que arrebato la vida a la niña. Y a pesar de los intentos no lograron salvar la vida de Angélica, nadie pudo quitarle de encima a "Guarumo".Cuando Rosa llegó a casa, en un intento desesperado por salvar a su hija, llamó a la Cruz Roja y a la Policía Municipal. Sin embargo, a su arribo, Angélica ya había fallecido y los cuerpos de rescate solo pudieron realizar el levantamiento del cuerpo.Tras lo sucedido, los abuelos deacudieron ala gestionar los arreglos fúnebres de la niña. Ahí les informaron que al no ser originarios de la comunidad, la familia Jerónimo deberíapara que lapudiera ser sepultada en elAbdón nació en San Felipe El Mirador y su esposa es deY aunque hace más de treinta años establecieron su residencia en San Francisco Lachigoló, apenas hace año y medio adquirieron el lote donde sucedió el incidente.Sin embargo, no cuentan con las escrituras del terreno, pues no han terminado de pagarlo, pero el propietario original del predio accedió a dialogar con integrantes del Cabildo, a través de la Defensoría de los Derechos Humanos, para reducir a la mitad el pago de la multa impuesta por las autoridades municipales.fue llevado a la cárcel municipal donde permaneció desde el sábado hasta la noche del lunes. Las autoridades decidieronde año y medio; sin embargo, ante los reclamos de asociaciones animalistas, decidieron otorgar un plazo de 24 horas a la familia para deshacerse del can.Al respecto, la familia se cuestiona qué hacer con el perro pues están seguros nadie querrá adoptarlo. La única salida posible, dicen, es abandonarlo en un cerro lejano. En tanto, "Guarumo" permanece en el patio de la casa, amarrado a un árbol.Por su parte,lamenta lo sucedido a la familia en lo referente a la pérdida de la niña y al tratamiento que se dio a la responsabilidad del perro. "El animal no es responsable jurídicamente de sus actos. Los responsables son los padres, la sociedad y los gobiernos, por negligencia", dice.Asimismo, exhorta a las autoridades a que se reconozcan los derechos de los animales y buscar la asesoría de un etólogo veterinario para diagnosticar y modificar la conducta del animal que "posteriormente podrá reintegrarse a su ambiente regular".