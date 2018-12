Ganan ‘chalecos amarillos’; Macron suspende alza de impuestos

Congelan precios

Suspensión insólita

SIGUE LEYENDO:

La presión en la calle, en la oposición y en las propias filas de la mayoría gubernamental se había vuelto insoportable para el. Elanunció este martes lade la subida de las tasas alprevista para el 1 de enero. Con esta decisión,da marcha atrás en la medida que desencadenó la revuelta de los llamados chalecos amarillos. El movimiento reclama una mejora del poder adquisitivo y expresa el hartazgo de las clases medias empobrecidas de laprovincial."Ninguna tasa merece poner en peligro la unidad de la nación", dijo en una declaración televisada el, tras reunirse con el grupo parlamentario de lase refería al balance humano de estas semanas de protestas:en circunstancias accidentales yen lasLa esperanza dees que la moratoria en elapacigüe a los chalecos amarillos, la prenda que es obligatorio llevar en los vehículos franceses y que es el emblema del movimiento. No está claro que lo consiga. Elconfía en que, como mínimo, las concesiones sirvan para rebajar el amplio apoyo al movimiento en la opinión pública. Según los sondeos, en torno alLos bloqueos iniciaron el 17 de noviembre. Foto: AFPanunció otra medida para calmar los ánimos: la, también durante seis meses, de losDesde que estallaron las protestas hace tres semanas, otras reivindicaciones se han sumado a la de la moratoria en el impuesto al combustible, que penaliza a los franceses que usan el coche a diario en las ciudades y regiones francesas con menos transporte público. Entre otras peticiones que formulan los, figuran una bajada de otras tasas que gravan a las clases trabajadoras, elo la reintroducción del. Pero muchos van más allá y directamente exigen la dimisión deLaha intentado aprovechar elpara socavar al presidente. La extrema derecha y la izquierda populista quieren la disolución de la. La derecha de tradición moderada pide un r. La, que el sábado degeneró en escenas dey esta semana ha empezado a extenderse a otros sectores como los, ha sumido alen su peordesde que llegó al poder enChalecos amarillos protestaban por aumento de combustibles. Foto: AFPQuesuspenda una medida ya aprobada y que lo haga bajo la presión de los disturbios es insólito.El, que ha puesto en marcha unasque incluyen la, ha hecho gala hasta ahora de no dejarse intimidar por la calle ni retroceder en sus. Quería distinguirse de antecesores suyos como, que en ocasiones flaquearon ante lao de la. Pensaba que la indecisión de los gobernantes era una de las causas del carácter irreformable de. Se consideraba legitimado por su victoria electoral y por la amplia mayoría legislativa de su partido, La. Y pensaba que variar el rumbo se interpretaría como un signo de debilidad que haría perder credibilidad a su ambicioso plan para transformar el país.Desde los primerosde todo el hexágono, el 17 de noviembre,y else enrocaron en la negativa a suspender o aplazar la subida del. En realidad es una medida central en el programa del presidente como lo fue lao la, ambas aprobadas sin mayores contratiempos. Consiste en una. La idea es alinear el precio de ambos combustibles y, en última instancia, disuadir del uso de una fuente energía que emite. Se enmarca en el plan deal queestá obligada por acuerdos internacionales que ella misma ha promovido.La decisión se adoptó en una reunión el lunes por la noche en elLa incógnita es si la moratoria pondrá fin a las protestas o, una vez detectado que el presidente podía ceder, dará alas a nuevas reclamaciones.