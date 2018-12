HOMICIDIOS A LA BAJA

***HOMICIDIOS A LA BAJAEl Gobierno Estatal está en su papel de presumir que en octubre y noviembre bajaron las víctimas de homicidios dolosos un 26% respecto a septiembre, pasaron de 334 a 246, según datos de la Procuraduría. No se cuestiona el dato, pero parece pronto para asegurar ya que hay una tendencia para ser optimistas.*** Los DATOSEN PERSPECTIVAPara ponerlo en contexto, las víctimas del primer bimestre del gobierno de Diego Sinhue suman 519, que son un ¡105 por ciento más! que las 253 que se registraron en octubre y noviembre del año pasado.*** La ESTRATEGIAEstá POR VERSEEl gobierno ha sido cauteloso al atribuir la baja a un trabajo coordinado entre instituciones de Seguridad, pues falta tiempo para ver el resultado de una estrategia que todavía está “en pañales” de instrumentación, por ejemplo el tener policías municipales fortalecidas, la Unidad de Inteligencia Financiera y más.***ENCERRONAECONÓMICASiete diputados locales se reunieron ayer en privado con los secretarios de Desarrollo Económico y de Gobierno del Estado, Mauricio Usabiaga y Luis Ernesto Ayala Torres, respectivamente. Se trató de un primer acercamiento para “romper el hielo” con el nuevo funcionario responsable de la política económica.*ROMPER EL HIELONo se trató de una reunión formal con miras a revisar la propuesta del presupuesto 2019 que les envió el gobernador Diego Sinhue, pues ya negaron los panistas en el Congreso la posibilidad de que los secretarios del Gobierno del Estado comparezcan ante el Legislativo y respondan sobre los detalles del gasto.*EL CAPARAZÓNEn detrimento del equilibrio de poderes el PAN sacó el argumento legaloide de que la Secretaría de Finanzas es el enlace para responder todas las dudas sobre el presupuesto, aunque para nada la legislación limita a que haya otros canales de comunicación, pero pues ya ve cómo se las gastan para meter en un caparazón a todito el gabinete y, según ellos, evitar exponerlos a la opinión pública. Jajaja.*EN PRIVADOAyer la convocatoria la hizo el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, Miguel Salim Alle, y asistieron los que quisieron a un encuentro en una sede del Ejecutivo y no del Legisaltivo, las oficinas de Cofoce en Puerto Interior, Silao. A la reunión no se nos permitió la entrada que porque no era una reunión institucional del Congreso y ahí no aplicaba eso que cacarean de Parlamento Abierto.*LA CONTINUIDADLo que trascendió es que Usabiaga Díaz Barriga les dio un panorama general de la economía en Guanajuato, les dijo que se va a continuar y fortalecer los programas que marchan bien, que se busca un equilibrio regional del desarrollo y que está en plena apertura con el Legislativo. Para el 2019 el presupuesto contemplado a esta dependencia es de 990 millones de pesos, que es un 2.9% a la baja.*SEXENIO DE LAS MIPyMESEntre los temas que platicaron está el de cómo va a traducir la SDES la promesa del góber Rodríguez de que sea “el sexenio de las MIPyMES”; la impresión es que falta aterrizar esa bonita intención. En concreto ¿qué harán diferente o mejor a lo que ya se hacía para el impulso histórico a la pequeña empresa?*¿Y EL XONOTLI?También saltó a la mesa el tema del Parque Agrotecnológico Xonotli (la empresa pública del Estado que opera en los terrenos comprados para la fallida refinería). El Secretario les dijo que revisará la vocación y operación del proyecto para hacerle en marzo una propuesta a Diego sobre qué hacer.***PEF, PENDIENTELa legisladora federal del Verde, Betty Manrique Guevara, dijo ayer que el gobernador Diego Sinhue no la ha buscado para platicar sobre lo que venga con la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 que está por presentar el Ejecutivo Federal, pero que no dejará de estar muy al pendiente de que no haya disminución de partidas que afecten proyectos prioritarios del desarrollo de Guanajuato.Se vincula Estado con organismos autónomosPara estrechar relaciones el secretario de Gobierno del Estado, Luis Ernesto Ayala Torres, se reunió ayer en privado con los titulares y personal de los organismos públicos autónomos de la entidad (Instituto de Acceso a la Información Pública, la Universidad de Guanajuato, el Tribunal Estatal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato).El subsecretario de Vinculación, Alfonso Ruiz Chico, destacó que es la primera vez que se tiene una reunión así: “Sabemos de la importancia de la autonomía, pero también que haya una colaboración institucional para beneficio de todos”.