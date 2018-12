Nube Estéril

La construcción del presupuesto de egresos 2019 representa un aprendizaje para el grupo mayoritario de Morena en el Congreso de Hidalgo que podría llegar al extremo de proponer ocurrencias del estilo de “quítale aquí para que le aumentes allá” y comprometer el ejercicio de gobierno.

ALCALDÍA DE CHILCUAUTLA SUSPENDE LABORES

Todo servidor público debe practicar el aprendizaje como hábito diario, pero cuando se mezcla con improvisación y a la vez está en juego la estabilidad de un estado y el porvenir de sus habitantes, francamente uno no puede dejar de sentir miedo.Vamos, es como ver a un cirujano ciego apunto de practicar un corte con el pulso tembloroso a un paciente anestesiado.Van varios ejemplos: un diputado que casi grita a lospara cuestionar sus resultados durante las pasadas comparecencias pero que propone lascomoUna legisladora que busca reformar lapara hacer obligatorios los descuentos a estudiantes y adultos mayores en las colectivas, pero que después se ve obligada a desistirse con el argumento de que aún falta análisis a la propuesta.O unque se caracteriza más por sus dichos, declaraciones, que por un cabildeo entre las fuerzas políticas que fluyen en elUna diputada más preocupada por lasque en lasque hacen falta, por ejemplo, en la zona norponiente de la capital. Otra legisladora que confunde el salario del gobernador.La mini bancada del, encabezada por la, poco puede hacer, nula esperanza por el trabajo hecho en la pasada Legislatura que provocó acciones de inconstitucionalidad iniciadas por la, de acuerdo con versiones periodísticas., en estos momentos está más preocupado por limpiar la elección de dirigente estatal con la finalidad de legitimar a su candidatoque por el análisis serio del presupuesto. Las demás fuerzas políticas, mejor ni mencionarlas.Con este panorama, qué podemos esperar de la construcción deldurante su análisis y posterior votación en tribuna.Actualmente,no sabe si tendrá el mismo techo presupuestal que durante el actual año, aunque aceptar a un superdelegado con licencia en temas de seguridad es un mensaje a la federación de colaboración que podría ser tomado en cuenta a la hora de repartir los recursos.Los proyectos para el estado están concentrados en un engargolado que elentregó adurante su anterior reunión con el gobernador del estado, documento que hasta el momento no se ha hecho público.Lo deseable es que sea un presupuesto discutido por especialistas, ampliamente difundido, que aporte recursos a partidas por años olvidadas como elAunque, si no hay diálogo previo, se vislumbra un escenario de confrontación donde losseñalarán al gobierno de no saber ejercer los recursos y por otro lado asignarán más presupuesto a la universidad, con los señalamientos de la. Como un cirujano ciego.Y si a esto agregamos las tarifas de los organismos descentralizados, los precios por el consumo de agua en los municipios y Caasim, que da servicio en lala complejidad aumenta.El sábado pasado, los habitantes deque acudieron a lapara realizar trámites se quedaron con las ganas porque lano abrió sus puertas, aunque en teoría ese día proporciona atención al público hasta las 14:00 horas.La razón: el único municipio gobernado porenno podía faltar a la. Por tanto, los demás pobladores detuvieron que regresar otro día.