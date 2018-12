Se acabaron las especulaciones y pretextos, a partir de ya, todos los actos de gobierno serán parte de la cuarta transformación (4aT) ofertada por AMLO.R- Auuu, mi Santias, a partir de ahora todo será esperar y ver resultados, el período de gracia para hacer o decir cosas escudados en que todavía no se gobernaba, acabó.S- Así es perro, y esperemos que todo le salga bien al Presidente de México, bajo la premisa de que si a el le va bien, a México le va bien.R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír que traigo mis perrunos labios partidos, mi Santias. A Fox, a Calderón y a EPN les fue a todo dar y a México le fue del carajo; Chente salió con su Centro Fox en Guanajuato, en donde se dedica a dar consejos o lo que ello signifique, más la probabilidad de convertirse en industrial de la mariguana, que parece ser su sueño. Felipe logró “ahorrar” lo suficiente, como para impulsar la candidatura presidencial de su mujercita, donar la pensión presidencial y vivir como magnate mientras nosotros pagamos la Estafa de Luz en abonos chiquititos y EPN, pues ese no tiene madre, dado que la mayor parte de su fortuna, en mi opinión está con prestanombres y es mal habida, por un buen rato no sabremos de que tamaño es el boquete que le hizo a las finanzas nacionales para asegurar su futuro, el de Rosario (no te preocupes), el de su hijos, el de sus nietos, el de sus bisnietos y el de sus choznos… El punto del argumento, mi ínclito humano, es dejar claro que, “si le va bien” al presidente, no es garantía de que la vaya bien a México y mucho menos a los mexicanos.S- De acuerdo, mi Rufo, lo diré con otra expresión: ojalá el gobierno de AMLO tenga éxito y cumpla sus compromisos con la república.R- Grrr, me doy de santos si logra mejorar la calidad de la educación privilegiando el interés de los educandos y no el del podrido sindicalismo magisterial.S- De acuerdo…R- Grrr, no he terminado; es verdad, estaré contento si mejora la educación,… y si recuperamos la soberanía energética, ello sin dejar de cumplir con el objetivo de autosuficiencia alimentaria, cuidando el medio ambiente y los recursos naturales, mientras logramos un entorno de paz y tranquilidad donde los mexicanos podamos tener éxito sin ser secuestrados o andar por las calles sin temor a una bala perdida.S- ¿Con eso te conformas, mi Rufo?R- Auuu, añadiría yo el cumplimiento de su palabra respecto a acabar con la corrupción institucional y de gobierno; obvio, con una economía sana, que, sin endeudarse, permita la mejora económica de los mexicanos dentro de un modelo socioeconómico que privilegie a las personas sobre las cosas y las ganancias.S- Déjame recapitular, mi Rufo:Soberanía energética.Seguridad, paz y tranquilidad.Acceso a una vida digna con el fruto de un trabajo honesto de ocho horas.Protección del medio ambiente y cuidado y soberanía sobre recursos naturales.Ingreso justo.Pleno empleo.Desarrollo económico y La posibilidad de un desarrollo integral a través de un modelo educativo que privilegiando a las personas nos permita, dentro del modelo económico, subsistir trabajando honestamente mientras alcanzamos nuestra propia plenitud para, así, poder ser felices.Me extraña que no pidas un coche, un viaje a Europa o tu nieve de limón, mi Rufo.R- Grrr, eso no es algo que me haga falta, lo que si me gustaría, a riesgo de ser redundante, es especificar lo que considero “vida digna”: 1.- Acceso a una alimentación sana, 2.- Acceso a techo (casa), 3.- Accesos a vestido. 4.- Acceso a una educación de calidad. 5.- Acceso a servicios médicos suficientes y de calidad, 6.- Acceso a un empleo digno. 7.- Acceso a deporte y diversión y 8.- Tiempo de ocio para soñar, meditar, pensar, etc…S- Visto así, mi Rufo, tarde se me hace para ver resultados de la 4aT, ojalá y el gobierno federal y congresistas que le acompañan piensen los mismo tu.R- Auuu, y ojalá los gobiernos estatales y municipales, con los congresos locales, se sumen y compartan estos objetivos… ¡Por México!... ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.Escritor y soñador