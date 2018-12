Muere anciana tras esperar atención por siete horas en sala de urgencias

Ya investigan el caso

Una vecina de, denunció a través deque suen eltras esperara ser atendida en. La defunción tuvo lugar el pasadoSegún, la paciente teníae ingresó en el centro porque. La familia, que critica que, ha puesto el caso en manos de unpara denunciar lo ocurrido.Las, por su parte, abrieron unadespués de que elen un comunicado quey que, durante las horas que estuvo en esperapara valorar su estado.Según explicó lade la víctima,en redes sociales, su madre llegó alcon ella en ambulancia procedente del centro de mayores depoco después de las 13 horas. Trasen unaen el pasillo, debido a la cantidad de gente que había, la trasladaron a una. Según ella, “iba pasando el tiempo y ahí no venía nadie ni a mirarla”.Además, les dijo que sunecesitaba una, a lo que le contestaron que“A lasapareció unay después de oír cómo les decía a las auxiliares que si no venía un médico enseguida, se la llevaron a unay cuando salió la doctora me dijeron que”, relató la hija enLos directores de urgencias y del centro sanitario,respectivamente, explicaron que la ancianapor el personal de urgencias a lasy fue clasificada correctamente con un nivel tres. Apuntan que aquél día se dio unacon, ocho de los cuales eran dedos (situación de alto riesgo), el, y que el tiempo medio de espera, que se sitúa de media entre, superó las, muy “superior al normal".aseguró que, pero admitió que es necesario “modificar determinadas maneras de trabajar para evitar estas situaciones”.Tras este caso decidieron iniciar undepara podera situaciones deen, como pasó el día en que falleció la mujer.