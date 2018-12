Culpa a 'la cultura en inglés'

La felicitan pidiéndole que 'perree'

“¿Puedes hacer twerking?”



No es una broma. Es lo que a Martin Solveig se le ha ocurrido preguntarle a Ada Hegerberg, la primera futbolista de la historia en ganar un balón de oro. LAMENTABLE. pic.twitter.com/aW61SuYtIf — Fútbol Invisible (@futbolinvisiBet) December 3, 2018

La Gala del Balón de Oro tuvo un momento histórico al premiar a la primera futbolista con este reconocimiento: Ada Hegerberg del Olympique Lyonnais.Pero la gala se vio envuelta en la polémica luego de que el DJ y presentador del evento, Martin Solveig, le preguntó a la galardonada si podía hacer el baile de "twerk", lo que causó la molestia de la futbolista.La pregunta no sólo causó intriga en lo presentes como Kylian Mbappé y el propio ganador en la rama varonil, Luka Modric, sino en el mundo. Muchas personas a través de redes sociales lamentaron el hecho que calificaron de innecesario, de mal gusto y hasta machista.Esto provocó que horas después, el DJ francés se disculpara por su desafortunado comentario "Desde luego no quería ofender a nadie, todo viene de mi distorsión con mi nivel de inglés y de cultura en inglés que obviamente no es suficiente, no pretendía ofender a nadie ni pensaba que se pudiera ver como una ofensa".¿Pero qué es el Twerking que causó polémica durante la premiación del Balón de Oro?Según el Oxford Dictionary la palabra "twerk" tiene un origen popular, ya que se considera la unión de dos palabras relacionadas al baile: twist (rotar) y jerk (sacudidas).El "twerk" o "twerking" como se conoce, es considerado un baile de origen africano practicado por artistas norteamericanos de Hip Hop desde los años 90 del siglo pasado, y que se ha popularizado por artistas como Rihanna, Belinda, Beyonce, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Jennifer Lopez, entre otras. El “twerking” consiste en poner las manos en las caderas, tener las rodillas flexionadas, y realizar movimientos de cadera hacia dentro y hacia fuera de manera continua y repetitiva al ritmo de la música.Por lo general, es un baile de tipo individual, pero cuando se hace frontándose con otra persona, se le considera "Grinding".En español, este tipo de baile se le conoce como perreo.