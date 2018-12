'La afición tiene motivos para estar enca...', acepta la directiva del León

Avanzan con el nuevo estadio



"Es un proyecto grande y no sólo incluye el (nuevo) estadio sino también un hotel y un centro comercial, es ambicioso y por eso es más complicado".



Luego de un año sin, los aficionados del León tienen motivos para estar molestos y para reclamar mejores resultados, acepta, director comercial del Club.En entrevista para el programa radialencaró las críticas que ha recibido la directiva por la no calificación en los torneos dede este año., tienen motivos para estar encabronados, en el último año no hemos tenido los mejores resultados, pero no hemos dejado de buscarlos; hemos estudiado qué fue lo que se hizo mal, dónde reforzar", comentó el dirigente.El martes, Fpara recorrer el, casa de los. Fue una visita que les sirve en el proyecto de construcción del nuevo estadio León, aunque la infraestructura no es la única prioridad.“La construcción del estadio es una de las prioridades del club junto con la planeación del nuevo torneo", aclaró el directivo en el programa de radio.Respecto al nuevo estadio,confirmó que la construcción debe iniciar el próximo año, proyectando el final para el año