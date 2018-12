En Rayados no habrá revancha por la Copa MX

El defensa de Rayados, Leonel Vangioni, aseguró que la final de la Copa MX que perdieron ante el Cruz Azul, no tiene nada que ver con las semifinales de la Liga, en las que buscarán sacar ventaja desde el encuentro de la ida, en el Gigante de Acero.

“Es un partido diferente, el encuentro de la final ya pasó, tenemos que mirar para adelante, tenemos un partido lindo y esperamos lograr un resultado positivo”, dijo el zaguero.

Agregó que “Cruz Azul es un rival difícil, tiene jugadores desequilibrantes, pero tenemos nuestra localía a favor y tenemos que sacar un resultado positivo para llegar a la vuelta lo mejor posible. El partido de hace un mes no influirá”.

Vangioni aseguró que no les preocupa que el conjunto celeste sea considerado el favorito para llegar a la final, luego de haber terminado de líder en la fase regular: “En estas semifinales hay grandes equipos y nosotros tenemos un objetivo claro, nos da lo mismo si nos ponen o no como favoritos, ser favoritos no quiere decir que serás campeón, no nos preocupa”.

Dijo que el plantel está listo para encarar este compromiso, en el que esperan tomar ventaja para buscar su pase a la final, el sábado.

Y a diferencia de lo dicho por Rafael Baca en el campamento del Cruz Azul al asegurar que ya quieren estar en la final ante el América, Vangioni señaló que no pueden descuidar y desconcentrarse en algo de cara a las semifinales.

“Nos sentimos con fuerza para el partido de ida, no podemos pensar en la final sin jugar la semifinal, el más importante es el de mañana [hoy], no se va a definir, pero debemos tener la mente al ciento por ciento”, añadió el defensor rayado, quien tendrá un buen duelo con los extremos cementeros.