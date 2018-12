Ronaldo ve al 'Chucky' Lozano en un club grande de Europa

El astro brasileño, Ronaldo Nazario, se presentó en la capital de nuestro país como embajador de la UEFA Champions League, evento donde se dio tiempo de responder algunas cuestiones sobre el fútbol nacional e internacional.

El ex futbolista comenzó su carrera en el viejo continente en el PSV Eindhoven, equipo donde Hirving Lozano milita y en palabras de Ronaldo "Está en un club grande, y tiene muchas posibilidades de crecer y emigrar a un equipo más importante"'.

En otro tema, al campeón del mundo en Corea-Japón 2002, le da gusto que un futbolista que no es Cristiano Ronaldo o Lionel Messi haya ganado el balón de oro, tal como lo hizo Luka Modric con The Best y el Balón de Oro.

"Es muy bueno, hace más competitivo todo el fútbol, y siempre va a hacer mejor que haya más ganadores", mencionó Nazario.

Ente risas y en tono de broma el ex futbolista también comentó que lo que le hace falta a su selección para regresar al 'Joga Bonito' es "volver a jugar".



Ronaldo actualmente está en el proyecto del club español Real Valladolid, como Presidente del equipo donde aunque suene a locura tiene en la mente que algún día el conjunto español levante la "orejona".

Además, el brasileño reveló que en el pasado mercado de verano, buscó a un defensa mexicano el cual no mencionó el nombre; sin embargo, el futbolista azteca prefirió jugar en otro club.

El jugador mexicano viajará hoy a Nueva York para recibir un reconocimiento con el Gobierno de Brasil para luego viajar a Sudamérica y seguir promocionando la Champions League.