Dejará director de PC de asistir a emergencias

Tiene más tareas



“La licenciada Elvira Paniagua nos hizo llegar un documento donde nos mandaba a un especie de foro para ser mejor aquí en el Municipio. Incluso estaba yo con otros regidores en la Universidad Latina”, dijo.

“Pero por eso hay gente que se encarga de los operativos ahí en el lugar. Yo hago funciones de dirección, en cuanto a muchas otras actividades, mejoras, planeación, la respuesta a las emergencias es algo que ve la coordinación operativa”.

Atenderá algunos casos



“Tampoco le puedo decir a la licenciada Elvira: oiga, me voy a salir de donde me mandó para ir a atender una emergencia, no, para eso hay gente que está destinada a eso”, comentó.

“Durante mucho tiempo tenían la figura de la dirección respondiendo a las emergencias y pues no es esa la situación, por eso hay un coordinador operativo de Bomberos, hay un coordinador operativo de Protección. A lo mejor estaban acostumbrados a ver a un director que respondiera a un accidente, pero eso es de lo primero que se cambió cuando llegué aquí”.

El director de Protección Civil,señaló aunque estábamos a acostumbrados a verlo asistir a cuestiones de operatividad, pero eso ya cambiará; así lo indicó el funcionario al referirse a su ausencia durante el reporte de la permanencia de unaDicho reporte se dio la tarde del martes donde se dio un operativo por parte de corporaciones de seguridad y del Ejército, pero el funcionario no asistió. El director reconoció que por instrucciones de la alcaldesa, Elvira Paniagua, se encontraba en un taller para la conformación del Plan de Gobierno.Aunque no lo mencionó, el comentario aludió al ex director de Protección Civil, Iram Álvarez, quien asistía constantemente a los reportes.Aclaró que no dejará de atender las órdenes de la Presidenta Municipal por ir a una emergencia, aunque no descartó estar presente en ellas.