Ingenieros irapuatenses acusan ser víctimas de asaltos, robos e intentos de extorsión, pero no denuncian

“Hemos tenido robos en las bodegas, incluso a mi en lo personal, en mi bodega me robaron una revolvedora y herramienta, a otros compañeros igual, si hay asaltos, incluso hasta robo de nóminas ha habido”, dijo.



“En algunas ocasiones si se han levantado las denuncias, la mayoría de las veces decide uno no perder tiempo en ir a presentar la denuncia, porque te lleva una parte del día y estar en el MP presentándola, finalmente no resuelves nada”, refirió.

No tienen reportes

también han afectado aquienes no siempre denuncian los hechos ante las complicaciones en tiempo que puede generar ir al Ministerio Público, señaló elComentó que tiene conocimiento de que varios agremiados por temporadas han recibido llamadas de intento de extorsión, incluso han llamado a las oficinas del Colegio, sumado a los robos de equipos topográficos y estaciones de trabajo.indicó que no tienen un monto específico del daño que ha ocasionado la inseguridad a los miembros del órgano colegiado, pero si el conocimiento de los casos.Comentó que los socios han decidido mejorar los sistemas de vigilancia en sus empresas y negocios, con la colocación de cámaras de vigilancia, que son más efectivas que las denuncias ante las instancias correspondientes.puntualizó que es necesario y urgente que las autoridades municipales tomen medidas al respecto, pues aunque algunos crímenes requieren más atención, el daño que tienen los empresarios también debe ser atendidos.dijo no tener reporte de robos a empresas constructoras de la localidad, por lo que exhortó a los ingenieros a hacer del conocimiento de la autoridad los casos que se hayan presentado.Refirió que mantienen la coordinación con los organismos empresariales y que en esta temporada del año se hace el ofrecimiento de acompañamiento con elementos de seguridad pública cuando retiran nómina o realizan algún trámite bancario.