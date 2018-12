Ortiz Gutiérrez aplaude limitación de Superdelegados en seguridad

“Proponer como Secretario Técnico a una persona, cualquiera que sea, no me estoy refiriendo a una sola persona, que no tenga el perfil ahí sería un retroceso, que bueno que se toma de decisión de que no intervengan en el tema de seguridad”, dijo.

“Tampoco es cuestión de dejarlos fuera, pero que no sean el eje central de la toma de decisiones”, refirió.

No hay procedimientos formales

“No le veo la necesidad de que sean diariamente, como señalaba el alcalde de Romita, que lo hacían venir 2 horas (de camino) para leer partes de novedades, me parece que tendríamos que encontrar mecanismos más eficientes”, dijo.

El Alcalde,consideró comoque losdel Gobierno federal no entren al tema de, pues se requiere gente especializada para abordar el tema.Aplaudió que se haya tomado la decisión de disminuir el número de delegados de representación federal en las entidades, aunque dijo que debería haber diferentes perfiles, a fin de que no recaigan en una sola persona diferentes temas.Ortiz Gutiérrez reiteró que deben ser los expertos en materia de seguridad los encargados del tema, aunque pueda existir colaboración en la relación con otras instancias.Eldijo que no ve riesgo de “revanchismo” contra estados donde Morena no obtuvo triunfos, aunque si vio ausencia de mención a gobernadores y Ayuntamientos por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.Tras asistir a la Primera Mesa por la Paz, el Alcalde señaló que aún no hay procedimientos establecidos pues hay poca información, por lo que esperan que se encuentre el sentido efectivo para hacer frente a la problemática de seguridad.Asimismo, consideró que las Mesas por la Paz tienen buena intención, sin embargo se requiere sacar mejor provecho.