“Aparentemente es poco tres pesos, pero es mucho teniendo en cuenta que para ir al trabajo se tienen que tomar dos camiones y esto ya representa 6 pesos más al día”, dijo Prudencio Hernández, albañil que todos los días viaja del paradero de los outlets a Santa Ana del Conde a la obra.

“Lo malo es que no se avisó para nada a los usuarios y no te dan boleto para reclamar algún seguro o por lo menos para justificar gastos”, añadió.

Mantienen tarifas urbanos y suburbanos

Choferes ‘les cobran de más’

También viajes foráneos



“Sólo subió 10 pesos. Pero las tarifas del Unebús al Aeropuerto Internacional del Bajío se mantuvo en 50 pesos y hay salidas cada hora”, dijo una taquillera.

Las tarifas del transporte colectivo a comunidades rurales de León aumentó tres pesos sin previo aviso a los usuarios.Quienes viven en comunidades comopagabanpara ir dela su comunidad, pero ahora deben desembolsarAutoridades aclararon que el incremento sólo se dio en las unidades de la empresa Flecha Amarilla que prestan el servicio a comunidades rurales y no en otras líneas como es el caso deque mantiene sus tarifas.Sobre estos aumentos el director de Movilidad Municipal,, informó que empresas comodependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y que fue ésta la que les autorizó el incremento.Las otras empresas de transporte que dan servicio amantienen los precios, pues el Municipio no ha permitido aumentos.Sin embargo, usuarios del transporte aseguran que algunos operadores de, como losya aplican el aumento pese a no estar autorizado.Presumen que si la SCT avaló aumento al pasaje ya no tardarán en “emparejarse”, pues los permisionarios argumentan que en los últimos tres años el precio del diesely actualmente cuestaEmpleados de las taquillas de lainformaron que desde el pasado fin de semana se aplican incrementos en las tarifas.Ir ay ahora sale sale en