Afecta rezago legislativo derechos humanos de personas con discapacidad: CNDH

En Hidalgo existe rezago legislativo en el cumplimiento y aplicación de los derechos de personas con discapacidad debido a que las leyesy no hay sanciones penales para quienes cometen actos deAsí lo estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la publicación de su ‘’, que muestra los resultados de Hidalgo en materia de leyes y toma de conciencia hacia dicho sector.El documento del organismo nacional busca reflejar la situación en derechos humanos de las personas con discapacidad en losEl informe puede ser consultado aquí: ( http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc//Informes/Especiales/Estudio-Personas-Discapacidad.pdf ).Si bien Hidalgo se posiciona como una de lasque realiza cursos, talleres y capacitaciones al público paraa las personas con discapacidad,con la implementación de políticas públicas.En Hidalgo existe la Ley para la; sin embargo la CNDH señala que “es insuficiente para garantizar (sus derechos) a las personas con discapacidad”.La entidad hidalguense, al igual que otros estados como Campeche, Estado de México y Puebla, únicamente aplican las obligaciones que dictan las leyes, peroo una comprensión del enfoque de la discapacidad”.Entre las medidas legislativas para prevenir y sancionar la violencia contra las personas con discapacidad figura laEn sus numerales 24 y 25 señala que laspara sancionar violaciones son: la Secretaría de Contraloría, la Junta local de Conciliación y Arbitraje o la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo. Sin embargo, el ordenamiento no contempla sanciones de carácter penal.Hidalgoante la CNDH respecto a mecanismos de consulta ciudadana que tienen las personas con discapacidad para participar en legislación y así hacer efectivos sus derechos.Lo mismo ocurrió con los infantes con discapacidad que no fueron tomados en cuenta en “los asuntos que les atañen directamente”, como centros de rehabilitación o programas de apoyo.