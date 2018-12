¿Cuándo hay precontingencia?

Debido a que en los últimos días la calidad del aire en varios municipios ha sido, aunque no se declarado una precontingencia este año, se recomienda a la población extremar precauciones, como no ejercitarse al aire libre.El Sistema Estatal de Información de Calidad del Aire () informó que a excepción de Salamanca, donde mejoró la calidad del aire, en el resto del Corredor Industrial, es decir, en, se mantiene el semáforo endedebido a los altosEnlas tres estaciones de monitoreo se encuentran en, sólo la ubicada en la Escuela de Medicina marcócalidad del aire en unas horas de la semana.La precontingencia sólo se activa cuando se rebasan losen 24 horas, y la calidad del aire es “satisfactoria” cuandoEl SEICA agregó que enhubocon 113 PM10; seguido de(97 PM10) y(77 PM10).Además, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica unen la región del Bajío, con temperaturas mínimas de 9 grados y máximas de 24 grados. Sapal informó que este miércoles la temperatura más baja se registró en Santa Rosa Plan de Ayala, donde el termómetro marcó 8.09° C.