Preocupa que hijos de presuntos delincuentes se conviertan en criminales

Policía no llega



“Los fines de semana se ponen a tomar ahí en la banqueta, sin playeras y nadie les dice nada, todos tatuados, ahí con su cervezota, ojalá que nos ayuden (los policías) van a dar rondines, está grave el asunto y más lo de los niños es más preocupante”, indicaron colonos del Cortijo.



“Es que tienen miedo los vecinos de denunciar porque queman casas, son montoneros y se juntan mujeres y hombres y son vengativos, esa es la problemática, ahorita acaba de salir uno de los hijos de una banda y ellos dicen que son dueños de la colonia”, refirió una vecina.

Dif ya atiende denuncia



“En caso de existir alguna vulnerabilidad, iniciamos un proceso legal, en caso de que no, que solamente sea desconocimiento, desinformación o un tema de pobreza, lo que hacemos es asesorar a los papás y darles un acompañamiento para que los menores estén bien integrados”, comentó la funcionaria.

Vecinos de la coloniapidieron el apoyo de Seguridad Pública y el Sistema DIF municipal para atender el caso dede edad hijos de presuntos integrantes de una banda, quienes, al parecer, ya han sido responsables de distintos delitos.Desde el pasado agosto los menores comenzaron con amedrentaciones y conductas agresivas contra otros niños y personas mayores de la colonia, al ser denunciados los niños corren a sus casas, donde son defendidos por sus padres, y se cambian de ropa para no ser identificados.Algunos vecinos, quienes pidieron omitir sus nombres por temor a represalias, han sufrido de daños a sus vehículos, a sus comercios, incluso han atacado a personas con discapacidad.Sin embargo, otros habitantes de la colonia indicaron que se han dado los reportes a Seguridad Pública pero no llegan. Por lo que se acercaron en la Vía Directa para pedir apoyo de las autoridades municipales.Alma Cristina Rodríguez, Directora del Dif de León, señaló que la intervención será por varias áreas. Actualmente ya se cuenta con una denuncia de omisión de cuidados, por lo que se estarán haciendo visitas a los padres para saber losde los menores, como por ejemplo, si acuden a la escuela.La Directora expresó que, al parecer es una familia compleja donde viven los menores por lo que también va a intervenir Seguridad Pública. Este tipo de casos no es muy común, pero no es la primer denuncia que se recibe de menores que realizan