Sheinbaum y su nombramiento como jefa de Gobierno

Sheinbaum Pardo asumirá este miércoles el cargo de jefa de Gobierno de la Ciudad de México por el partido Morena, a cinco meses de haber obtenido el triunfo en las elecciones del 1 de julio y así concretar la alternancia al sacar al PRD del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.Este miércoles se tenía previsto el cambio de administración en 11 dependencias como las secretarías de Gobierno, Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia (PGJ); en esta última, la nueva titular, Ernestina Godoy, anticipó por la tarde diversos nombramientos.Sheinbaum Pardo asistió a la LV Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y al encuentro de este grupo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.Hoy miércoles tendrá una larga jornada que iniciará con la toma de protesta ante el Congreso capitalino, donde el principal invitado será el presidente López Obrador.También asistirán el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes; el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, y el ex rector de esa casa de estudios, Juan Ramón de la Fuente.Además, acudirán el jefe de Gobierno saliente, José Ramón Amieva, alcaldes, legisladores federales, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el gabinete federal, así como representantes de Argentina, España, Uruguay, Canadá, Azerbaiyán y Turquía, e incluso están invitados diversos actores como Diego Luna y Gael García, aunque no están confirmados, entre otros.En el recinto de Donceles, sede del Congreso, se ultimaron detalles de audio, logística; una comitiva de Sheinbaum recorrió el inmueble y por la tarde ya no hubo ingreso.El líder de la bancada del PAN en Donceles, Mauricio Tabe, aseguró que podría haber "sorpresas" durante este evento de protocolo.Este martes, en un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que una instalación floral en el Zócalo estaba lista, mientras que en el Teatro Esperanza Iris ya se había colocado una mampara con el nuevo logotipo de la administración de Claudia Sheinbaum, que se distingue por una equis de color verde.- Las actividades iniciarán desde las 08:30 horas.- Congreso de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum Pardo tomará protesta como jefa de Gobierno de la capital. Se espera que emita un mensaje para los ciudadanos.- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Al término de la sesión solemne, a las 11:30 horas, se tiene programada la toma de protesta del gabinete de la morenista.- Recorrido y Zócalo. Después se tiene previsto que a las 12:45 horas, Claudia Sheinbaum camine por las calles del primer cuadro hasta el Zócalo capitalino para inaugurar una instalación floral.- Antiguo Palacio del Ayuntamiento. A las 13:45 horas, la nueva jefa de Gobierno realizará la entrega del Salón de Cabildos a la ciudadanía para inaugurar una parte del Museo Virreinal.- Damnificados. A las 17:00 horas, la mandataria capitalina firmará un convenio con damnificados del pasado sismo del 19 de septiembre de 2017 de la alcaldía de Iztapalapa.Claudia Sheinbaum Pardo tomará protesta como jefa de Gobierno de la Ciudad de México con varios retos y promesas por delante, como regresar la paz y seguridad a la ciudadanía, garantizar el proceso de reconstrucción a fondo perdido, mejorar la distribución de agua y generar proyectos de movilidad que beneficien el tránsito de los capitalinos, todo eso, bajo una óptica de austeridad republicana y cero corrupción.Por primera vez en su historia, la Ciudad será gobernada por una mujer electa mediante un proceso democrático, cuyo partido político, Morena, está alineado al gobierno federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador.Desde que ganó las elecciones, Claudia Sheinbaum ha establecido sus principios de gobernanza, uno de los más importantes es la austeridad en los gastos salariales de los funcionarios de la administración pública local y retiro de privilegios para ahorrar 25 mil millones de pesos anuales que serán destinados a obras de infraestructura urbana y de servicios.Al igual que el Presidente de la República, Sheinbaum Pardo promete realizar una consulta pública para someter su puesto a revocación de mandato a los tres años de gobierno.Seguridad y justicia, reto mayúsculo. En los últimos años, la percepción de inseguridad ha aumentado en la ciudadanía. Si bien, el ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera se empeñó en negar la presencia de cárteles de la droga en la Ciudad de México, su suplente, José Ramón Amieva, reconoció que el narcotráfico en la Ciudad está vinculado a los cárteles nacionales.Recientemente se hicieron públicos casos de descabezados, colgados, de feminicidios, levantamiento de personas —como el caso Heaven en Zona Rosa—, que son hechos violentos que ocurrían en otras zonas del país.De acuerdo con el equipo de Claudia Sheinbaum, en los últimos seis años la Ciudad sufrió un retroceso en materia de seguridad pública y procuración de justicia, incluso se prevé que este año la ciudad cierre con 50 mil delitos más que en 2012.Para hacer frente a la violencia, la morenista propone una estrategia de seguridad que se basa en retomar esquemas de operación de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubon.En primera instancia, el nombre de la Secretaría de Seguridad Pública cambiará a Secretaría de Seguridad Ciudadana una vez que el Congreso de la Ciudad de México apruebe la modificación.El titular de la dependencia será Jesús Orta Martínez, quien se encargará de implementar un sistema de cuadrantes, utilizado en gobiernos anteriores, para ello la Ciudad se dividirá en cinco zonas, 16 regiones, 73 sectores y 847 cuadrantes.Se buscará la restauración de los controles de la secretaría para acabar con la corrupción y hacer eficiente el trabajo de la policía. Asimismo, se busca la renovación gradual de seis mil 588 cámaras de videovigilancia.Para erradicar los delitos en el transporte público, se retomará la regulación de los vehículos concesionados y se recuperará el programa de iluminación, dignificación del espacio público en paraderos y estaciones de transferencia.Movilidad, agua e infraestructura. El plan estratégico de movilidad de Sheinbaum Pardo tiene el objetivo de integrar los sistemas de transporte público.Sus proyectos de movilidad más ambiciosos son el Cablebús, cuya licitación será lanzada en enero para la construcción de la primera línea en la alcaldía de Gustavo A. Madero.Además, la construcción de la ampliación de la Línea 8 del Metro, que va de Constitución de 1917 a Santa Martha Acatitla, y de dos líneas de Metrobús adicionales. Entre sus objetivos está concluir la ampliación de la Línea 5 del Metrobús y la Línea 12 del Metro.El programa de fotomultas desaparecerá y será sustituido por foto cívicas, que es un nuevo esquema basado en puntos y realización de trabajo comunitario.En cuestión de servicios, destaca garantizar el derecho al agua con una inversión de más de 20 mil millones de pesos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), para eliminar fugas, mejorar la distribución del recurso e implementar un programa de captación de agua de lluvia.Reconstrucción.La morenista ha criticado que el proceso de reconstrucción de la Ciudad ha sido lento, ineficaz y sin apego a los derechos humanos.En su plan de gobierno se establece una inversión de 5 mil millones de pesos y las principales acciones se basarán en los resultados que arroje el nuevo censo de damnificados, el cual se lleva a cabo actualmente.Asimismo, contempla la implementación de una ventanilla única para la atención de damnificados y la simplificación de trámites. El objetivo de su programa es no convertir en deudores a los afectados por el temblor.En materia de educación, cultura y deportes, Claudia Sheinbaum prevé abrir 300 ciberescuelas, donde se ofrecerán talleres culturales y oficios, en colonias, barrios y pueblos de alta marginación en las distintas alcaldías de la Ciudad.* Las promesas del nuevo gobiernoPolítica de austeridad en los gastos salariales de los funcionarios de la administración pública local.Retiro de privilegios para ahorrar 25 mil millones de pesos anuales que serán destinados a obras de infraestructura urbana y de servicios.Realizar una consulta pública para someter su puesto a revocación de mandato a los tres años de gobierno.Estrategia de seguridad que se basa en retomar esquemas de operación de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.Secretaría de Seguridad Pública cambiará a Secretaría de Seguridad Ciudadana una vez que el Congreso de la Ciudad de México apruebe la modificación.Se retomará la regulación de los vehículos concesionados y se recuperará el programa de iluminación, dignificación del espacio público en paraderos y estaciones de transferencia.Construcción del Cablebús, cuya licitación será lanzada en enero, en la alcaldía de Gustavo A. Madero.Ampliación de la Línea 8 del Metro y construcción de dos líneas de Metrobús adicionales. Entre sus objetivos está concluir la ampliación de la Línea 5 del Metrobús y la Línea 12 del Metro.Garantizar el derecho al agua con una inversión de más de 20 mil millones de pesos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).