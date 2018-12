En menos de 12 horas asesinan a dos mujeres en Oaxaca y una más fue herida a machetazos 

Otra asesinada

con violencia en menos deuna de ellas adolescente, mientras que una más fue herida de gravedad a machetazos.confirmaron el hallazgo del cadáver de una menor de edad en el municipio de Santiago Juxtlahuaca.Se trata de unaque fue reportada como desaparecida el pasado fin de semana; fue localizada sin vida este martes en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, en laEl cuerpo fue encontrado en el río de laFueron habitantes de la calle Benito Juárez Poniente quienes pidieron el auxilio de la policía de ese municipio, al descubrir el cuerpo de la adolescente en el afluente, quien vestía uniforme escolar, falda color gris a cuadros y suéter café.Fue identificada comotenía su domicilio en la calle Camino Real de Juxtlahuaca y era estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 22.En la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas, dependiente de la Fiscalía General del estado de Oaxaca, no se halla información o ficha de la desaparición de la adolescente.Una segunda mujer fue asesinada este martes, en este caso en el, con disparos de arma de fuego; se trata dede aproximadamente 42 años de edad.Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:40 horas en el centro de esa población, perteneciente a la región de la Costa; al autor del feminicidio presuntamente fue su marido, quien le disparó con una escopeta, tras lo cual huyó.Por otra parte, en el municipio de Santa Lucía del Camino, conurbado a la capital, otra mujer fue atacada anoche a machetazos, en su domicilio particular, en la calle 13 de Diciembre de laSegún los primeros reportes de la Policía Municipal, la víctima y sus familiares convivían en una fiesta y al parecer ya en estado de ebriedad, su pareja la agredió; la mujer fue trasladada herida de gravedad al