Va intacta Ley de Fiscalía al Pleno

"La Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito", cita el dictamen.

"Fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general", cita el dictamen.



"Que nadie se llame a sorpresas en las próximas horas, la decisión de este dictamen está tomada, este va a ser en un debate totalmente testimonial, quienes participan del grupo de mayoría y sus aliados, han anunciado ya que van por la minuta intacta, sin haber escuchado todas las reservas que puedan presentar los grupos, que pueden mejorar este dictamen.



"Lamentamos que este primer ejercicio de parlamento abierto no haya tenido su reflejo en este dictamen que se está poniendo ahora a nuestra consideración, no por la comisión, sino en el planteamiento que se trae de no modificar la minuta del Senado", expresó.

"Consideramos que es importante que, si vamos a tomar en cuenta las opiniones de la sociedad civil, seamos congruentes con lo que estemos diciendo y veamos estos puntos de la misma manera reflejados en nuestros dictámenes".



"Llevamos más de un año con un encargado de despacho, al frente de una procuraduría que ha quedado desarticulada.

"Hoy, que inicia un nuevo gobierno que está obligado a dar resultados, sería muy lamentable correr el riesgo de seguir -incluso hasta el siguiente año- con un encargado de despacho, por la ausencia de una ley que permita al Senado proceder al nombramiento del próximo fiscal y a esta Cámara, analizar la suficiencia presupuestal", expuso.

aprobó sin cambios el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General que se discutirá el próximo martes en el Pleno.La fracción dese negó a hacer modificaciones en la minuta enviada por los Senadores, con el reclamo de los partidos de Oposición.El dictamen se votó con 16 votos a favor y seis en contra.Por la tarde, lase declaró en receso en un intento de negociar con el coordinador Mario Delgado la posibilidad de acordar alguna modificación al dictamen.Sin embargo, el coordinador de Morena respondió a los legisladores que no aceptaron ninguna reserva porque se alargaría el tiempo en que los Senadores pudieran procesar el dictamen y enviarlo al Ejecutivo, que se diera su publicación y luego empezar el análisis de las propuestas que presentará el Ejecutivo para designar al primer Fiscal general, que estará en el cargo 9 años.Los senadores, reconoció Delgado, no quieren sesionar después del 25 de diciembre ni tampoco quieren un periodo extraordinario para discutir el nombramiento.La Ley señala que ésta tiene como objetivo reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución.Al comenzar la sesión de la Comisión, la diputada del PAN Lizbeth Mata reprochó que se ignoraran las propuestas de la sociedad civil para modificar el dictamen, así como soslayar el debate de reformar previamente el artículo 102 de la Constitución para garantizar la elección de un fiscal autónomo.La perredista Verónica Juárez reclamó que no hubiera disponibilidad de aceptar la discusión y aprobación de posibles cambios, pese a que en principio se aceptó la presentación de reservas, debido a que los senadores no quieren trabajar después de Navidad.José Elías Lixa, del PAN, también reclamó que no haya ninguna discusión del contenido de la minuta.dijo que las propuestas de la organización social no se reflejan en el dictamen, porque no se permiten cambios.Porposicionaron diversos diputados con el argumento de que no se podía postergar por más tiempo la discusión de la ley de la Fiscalía.dijo que los que pedían más tiempo para debatir y hacer modificaciones, posiblemente lo hacían para que continuara la impunidad en el País.El ex panista Luis Fernando Salazar dijo que ya no podía seguir un encargado del despacho en la PGR.