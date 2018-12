Acusaciones

El presidente dehoy aque siun históricoy empieza aen el acuerdo,Las declaraciones del mandatario ruso a agencias de noticias se produjeron un día después de que el secretario de Estado estadounidense,, anunció ante laque(INF por sus siglas en inglés) en el plazo de, citando undeniega haber violado el pacto.anunció antes este año su decisión de, considerado una, acusando a, que no firmó el acuerdo, dedijo hoy que la decisión deacerca delsupone que las autoridades estadounidenses han decidido que su país. La respuesta de, según el mandatario, será:Funcionarios rusos advirtieron antes en el día deno especificadas a la decisión de, quien compartió con sus aliados de lapruebas de inteligencia que, según afirma, muestran eldisparado desde tierra que podría dar ala capacidad decon poco o ningún aviso.Eles unentrequecon un alcance de entre 500 y cinco mil 500 kilómetros.sostiene que el alcance del nuevo sistema no supera los 500 kilómetros.añadió que“acogería con agrado un”, pero que no vio señales de ello.ya recibió laoficial desobre su intención de, dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores,, a reporteros hoy.insistió en que elsiempre ha respetado el tratado y considera que es "uno de los”.