SEGURIDAD, HAY PLAN

Por los derechos de las trabajadoras del hogar

*** SEGURIDAD, HAY PLANLa buena es que en el arranque de la Administración Municipal ya se cuenta con un Programa de Seguridad Pública 2018-2021, que en el papel parece articulado, diferente y ambicioso. El jueves lo aprueba el Ayuntamiento y el lunes el alcalde Héctor López habrá de presentarlo a liderazgos sociales.*** LA BURRA NO ERA...La duda de todos los ciudadanos es si esta vez las metas se cumplirán. Hace tres años el compromiso fue reducir en un 25% la incidencia delictiva en general, el resultado fue un incremento en muchos delitos. Hoy ofrecen una nueva reducción. Veremos.*** DESCORTESÍANi la presencia de la presidenta del DIF, Adriana Ramírez Lozano, motivó a los diputados del Congreso a acompañar a los niños que acudieron ayer a exponer sus inquietudes al Palacio Legislativo. Así que ya sabe, la próxima vez que los escuche con voz engolada hablar de su preocupación por las nuevas generaciones, no les crea usted ni tantito.***DIEZ SIN LAS PRUEBASA cinco días de cumplir dos meses de que los 46 ayuntamientos de Guanajuato se renovaron, es hora que todavía en 10 municipios los titulares de la Seguridad Pública no tienen aprobadas las pruebas de control y confianza, que sobra decir que son exigencia de ley para que puedan cumplir con esa función.*REPROBADOS DOSEn dos lo reprobaron: Huanímaro y Ocampo. En tres casos no aparecen en el registro de evaluación, o sea que no han aplicado las pruebas, que son: Salamanca, Juventino Rosas y Yuriria. En otros dos: Jaral del Progreso y Villagrán, lo aprobaron en su momento, pero requieren otra prueba para estar vigentes.*ESPERAN RESULTADOSEn otros tres casos de titulares de Seguridad trasciende que ya aplicaron las pruebas en octubre y noviembre y esperan resultados, son: San Diego de la Unión, San Miguel de Allende y Guanajuato Capital. Lo que llama la atención es que sus alcaldes no los hayan enviado desde antes de nombrarlos.*LA URGENCIALa principal preocupación de no tener a los titulares de la Seguridad aprobados debiera ser de los alcaldes, y aunque una prueba no es garantía de integridad, sí es una herramienta más de confianza. Además de que bajo esas condiciones seguramente tendrán problemas para acceder a los fondos federales y al recién creado fondo estatal para el fortalecimiento de las policías municipales.*COMISIÓN DE JEFESLa otra es que, de un momento a otro, los 46 jefes de Seguridad de los Municipios serán convocados para instalar la recién creada -con la reforma legal- “Comisión Estatal de Secretarios de Seguridad o sus equivalentes”, que encabezará el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini.***POLICÍA SIN CONFIANZAEl nuevo modelo de Seguridad en León basa su éxito en una Policía cercana, mediadora, que reciba denuncias y que también ejerza sus facultades de investigación bajo el mando del Ministerio Público. Lo preocupante es el alto nivel de desconfianza (74%) que reportan los ciudadanos sobre su Policía y también sobre el Ministerio Público (58%), lo que hará doblemente complicada su instrumentación.*PRONTO Y BIENNo sólo está el enorme reto de sumar en el trienio mil 300 policías más a los mil 400 que hoy se tienen, sino que habrá de (re) educar a todita la Secretaría de Seguridad Pública de León en un modelo policial que desconocen y con el mismo capitán en el timón, el secretario Luis Enrique Ramírez, ahora con el asesor Bernardo León. Todos están muy optimistas, deben avanzar rápido y bien, no tienen tiempo.***MESA SIN DIEGOA la mesa de Seguridad mañanera en Guanajuato, a la que convoca todos los días el “súper delegado” del Gobierno Federal, Mauricio Hernández, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo decidió no asistir. El domingo fue el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; lunes y martes, el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad, Marco Antonio Sánchez; y, claro, el secretario Álvar Cabeza de Vaca.*TAMPOCO HÉCTOREn León también hay reunión con el “delegado del delegado” federal, que es Ricardo Gómez Escalante. El domingo los acompañó el alcalde Héctor López; el lunes, el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez; y el martes, el director de la Policía, José Carlos Ramos. Dicen que también están en la mesa representantes del Ejército y de la Policía Federal, pero no de la PGR. ¿Sirven de algo? Veremos.Senadoras de distintas fuerzas políticas, una de ellas la leonesa por Morena, Malú Mícher, se comprometieron a cerrar filas a favor de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.Acompañadas de representantes de organizaciones civiles y de la Conapred presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantice, entre otras cosas, la seguridad social.