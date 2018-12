Corredor Industrial: Por las nubes

Por las nubes

Ayer en el hangar del Gobierno estatal -dentro del Aeropuerto Internacional de Guanajuato-, por primera vez de forma oficial se compartió la inversión de 24 millones de dólares para la instalación de IK Aeroespace la firma que se dedicará a producir desde San Miguel de Allende aeronaves biplaza.Se trata de la primera marca que se dedicará a manufacturar este tipo de vehículo aeroespacial por estos lares, sin embargo no es la primera que es parte de esta industria con presencia en Guanajuato, ante la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial existen al menos 4 empresas asentadas en Guanajuato que ya atiende dicho sector como proveedores.Una de ellas es Siasa Air, especializada en producir piel para asientos y acabados de interiores de aviones de las principales aerolíneas comerciales en México y, otras más en el extranjero.La historia del proyecto de IK Aeroespace no solamente fue buscado por Guanajuato, en su momento también los inversionistas tuvieron pláticas con Aguascalientes y Querétaro, al final fue Guanajuato quien se quedó con la inversión que considera el tema de fabricación, pero también el de desarrollo de proveeduría y de mano de obra especializada.Luego de asegurar su llegada a Guanajuato, fue León la ciudad que en un inicio fue contemplada para instalar la planta, sin embargo al final fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien consideró que en San Miguel de Allende aún tendría mayor futuro, entre otras cosas por su cercanía con Querétaro, estado que destaca por su sector aeroespacial y por contar en la ciudad colonial con un importante número de europeos y norteamericanos radicados a los que les será atractivo adquirir una aeronave de este tipo.El avión que será manufacturado en Guanajuato a partir del próximo año, tuvo su primer prototipo, el Halcón1, desarrollado en Querétaro. La historia del avión biplaza fue lograda gracias a que Giovanni Angelucci, italo mexicano, diseñador y fabricante del ahora primer avión mexicano, tocó las puertas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (Concyteq), de la Universidad Aeronáutica (UNAQ), Secretaría de Economía y el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (Centra) que también se localiza en Querétaro, para compartirles su idea y convencerlos de que valía la pena hacerla realidad.Fueron investigadores y desarrolladores de estos organismos quienes lo acompañaron en su objetivo de crear un avión que logró en 2015 recibir un apoyo de 5 millones de pesos para iniciar su proyecto por medio del Fondo de Innovación Tecnológica del Conacyt.El Halcón 1 es un avión considerado deportivo ligero LSA (Ligh-Sport Aircraft) por sus siglas en inglés), categoría nueva que comenzó en Estados Unidos.Un avión fabricado con madera compuesta con fibra de vidrio y resinas epóxicas.Tiene un peso máximo de 600 kilogramos y un tren de aterrizaje fijo.El avión aunque su mercado meta es la aviación de recreación y deportiva, también tiene un importante potencial para fines de entrenamiento en pilotos comerciales y militares.Platicando con Felipe Rubio Castillo, director del CENTA nos comentó que “Horizontec” nombre original del proyecto recibió del centro el apoyo de oficinas, laboratorios, pero sobre todo el soporte necesario para la investigación y desarrollo que requirió el Halcón1 de inicio a fin en Quéretaro.Explicó que el Halcón 2 comenzó a armarse con un esquema de estructura industrializada a diferencia del primero que era un prototipo único, por ser justamente el producto previo a comenzar la producción en serie en San Miguel de Allende.Para terminar, el que en un par de semanas llegará a su jubilación será Tom Gravalos, el CEO de Pirelli en México.Por esta razón ayer en compañía de su esposa recibió de manos del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, un reconocimiento por su trayectoria de más de 40 años en la industria.Tan pronto se dió a conocer el término de su ciclo laboral en Pirelli, varias han sido las ofertas que le han llegado para ser parte de otras marcas del sector automotriz e incluso del Gobierno de Guanajuato.Con el cual aceptó llevar una buena relación, aunque antes que tomar una decisión lo primero que hará será tomarse unos 3 meses para hacerlo que no ha hecho hasta ahora en su vida, que es descansar al menos unos 100 días para estar cerca de su familia y tener más tiempo para jugar golf, por lo que habrá que esperar que una vez que tome su merecido descanso, si el señor Gravalos terminará buscando casa por Guanajuato para iniciar un nuevo reto en su vida.El directivo nacido en Guadalajara, Jalisco, se formó profesionalmente en Estados Unidos, graduándose en Administración. Tiene una maestría en Administración de Negocios por la Bowling Green State University y se unió a Pirelli en 2007. En donde ocupó el cargo de Vicepresidente de Mercadotecnia y Equipo Original en Pirelli Tire North América. Desde el 2013 Gravalos es Director General de Pirelli México.