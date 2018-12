Los robos violentos de vehículo en Guanajuato se han incrementado en un 57% en lo que va del año, siendo el año con más denuncias desde que se tiene registro.A nivel estatal, se han denunciado mil 257 casos hasta el mes pasado, según la última actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Celaya, Irapuato y Salamanca son los municipios que concentran la mayor cantidad de denuncias.



“Hay veces que la autoridad no entiende del tema de los sistemas de seguridad de los autos, pero hay carros que están arriba de los 400 mil pesos que traen sistema de GPS y localizadores más avanzados”, explicó.



“Celaya y Salamanca son municipios que a nosotros como asociación de distribuidores nos preocupan bastante y estamos dispuestos a trabajar con la autoridad para mejorar los resultados. Estamos muy preocupados por el tema pero esperemos pronto que mejoren los índices de seguridad”, dijo Aturo González Palomino.



“No queremos que la población tenga miedo en comprar un carro que merece a base de su trabajo, sino más bien que se sienta segura en ciudades seguras”, dijo.



“La realidad es que estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública, tanto la de Celaya como a nivel estatal. Solamente sociedad y gobierno podremos tener los resultados que nos merecemos como ciudadanía, pero tenemos que ser muy críticos y enfáticos con la autoridad que es su responsabilidad y no nuestra, pero estamos para coadyuvar con esta enorme labor de seguridad”, afirmó Arturo González.



“Teníamos la certeza que estaba asegurada, hicimos todo el trámite porque cuando nos pasó lo reportamos e hicimos todo el proceso con el asesor para que nos apoyara y siguiéramos todo el procedimiento y en ese momento no me dijeron nada”, explicó.



“Al mes me comunique para decirles y tenía todos los documentos y nos dijeron que no teníamos seguro, que se había vencido en julio y ya no se había pagado. Ya hablamos con la aseguradora y no hay nada que se pueda hacer, obvio si no pago lo que procederá es un embargo”, dijo.



“Nosotros le hicimos mucho hincapié al vendedor que nos interesaba mucho el seguro. No sabemos si fue error de él al no hacer el trámite pero nunca nos lo hicieron saber, nunca recibimos una llamada ni un correo para renovarlo, éramos los más interesados”, afirmó.

En Salamanca, hasta el mes pasado se habían registrado 203 robos violentos a vehículos, lo que representa un aumento del 109% con respecto al mismo periodo del año pasado pese a que en el último bimestre han disminuido.En Irapuato los robos violentos han aumentado en el último trimestre y en lo que va del año se han denunciado 159 casos, que representa un aumento del 80% a comparación de los primeros diez meses del año pasado.En cambio los robos violentos de vehículo se han mantenido en León, donde se han denunciado 105 atracos hasta octubre, solo un caso menos que a la misma altura del 2017.En Celaya los robos siguen imparables. Hasta octubre, los atracos habían aumentado en un 46% con respecto al mismo periodo del año pasado, convirtiéndose en el año con más casos desde que se tiene registro.De enero a octubre, en Celaya se habían denunciado 376 robos violentos a vehículos, siendo el año con más denuncias de este delito desde 2011, año que se comenzó a registrar los delitos a nivel municipal, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).A pesar de que durante septiembre las denuncias ante el Ministerio Público por este delito habían disminuido, en octubre volvieron a repuntar al registrarse 65 casos, uno menos que en agosto que fue el mes con más carpetas de investigación abiertas desde que se tiene registro.Esta situación ha provocado que Celaya no solo sea el municipio con más casos a nivel estatal sino que se mantiene entre los 30 municipios con más robos violentos a vehículos a nivel nacional, según un ranking delictivo elaborado por am con datos del SESNSP.Hasta el mes pasado, Celaya se ubicaba en la posición 27 a nivel nacional, superando por ejemplo, a 14 alcaldías de la Ciudad de México y a municipios con más habitantes como Morelia, Ciudad Juárez o Mexicali, entre otros.Pese a que en los últimos cuatro años, el robo a vehículo en Celaya ha ido a la baja, la violencia con la que se cometen ha ido en aumento desde el año pasado.Entre 2011 y 2012, en Celaya se denunciaron el robo de 2 mil 312 vehículos, sin embargo solo el 7% se cometía con algún tipo de violencia y la gran mayoría se perpetraba cuando automovilista dejaba su vehículo estacionado en la calle y al regresar ya no estaba o su automóvil estaba “cristaleado”.Desde finales de 2016, se comenzaron a denunciar más robos con violencia a vehículos y para el año pasado cuatro de cada 10 robos a automóviles en Celaya se consumaron con violencia.Para este año, se denuncian en promedio dos robos a vehículos diarios ante el Ministerio Público y en el 60% de los casos se cometen con algún tipo de violencia.En los últimos meses am ha informado sobre los robos violentos en Celaya, principalmente de automóviles o camionetas de modelos reciente que se consumen en segundos y que quedan grabados de videovigilancia.Los robos son a toda hora y en cualquier lugar, afuera de negocios, casas, mientras los vehículos van andando o están en un semáforo.El martes un video muestra cuando dos hombres armados con pistolas amagan a un automovilista para despojarlo de su camioneta en la colonia Zona de Oro I en Celaya.Un automovilista se estaciona en una de las calles de esa colonia y en segundos llegan dos hombres, sacan un arma corta y le apunta al conductor pasa someterlo y bajarlo de la camioneta de la marca Nissan color perla. El afectado no opuso resistencia, los dos ladrones abordaron la camioneta y se fugaron.El lunes en un negocio de comida rápida en el poniente de la ciudad un comensal fue despojado de su camioneta.Los hombres llegaron y pidieron comida y mientras se hacían pasar como clientes, sacaron pistolas para encañonar a empleados y a uno de los clientes. Le exigieron las llaves de su camioneta y su cartera y escaparon a bordo de ella.Hasta hace un par de meses, los reportes de robos violentos se concentraban en colonias de Celaya como la Zona de Oro II, Los Laureles, Las Fuentes, San Juanico, Villas de la Hacienda, La Misión, entre otras.Sin embargo, en las últimas semanas se ha podido documentar que los robos se han expandido a otras zonas de la ciudad como la colonia Residencial Tecnológico y La Suiza y en la Avenida Francisco Juárez.El aumento de robos de vehículos en el Estado ha provocado que en los últimos seis años el costo de los seguros aumente en más del 150%.Así lo informó el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices en Guanajuato (AMDA), Arturo González Palomino, quien advirtió que existe mucha preocupación en el gremio por el incremento en asaltos violentos en los municipios del corredor industrial.Durante el 2012, en Guanajuato se vendían seguros en 3 mil 500 pesos y en la actualidad se han elevado hasta casi 12 mil pesos, por lo que dijo es importante trabajar con el gobierno estatal para evitar se sigan incrementando y se vuelva imposible que los automovilistas los adquieran.Inclusive, hace tres meses, am informó las dificultades que tenían aseguradoras en Celaya para poder atender hasta los tres robos de vehículos que se dieron en promedio durante agosto e inconvenientes que tenían algunas víctimas para poder hacer válido su seguro.A pesar de que los robos de vehículos en Guanajuato han disminuido en un 24% de enero a octubre a comparación del mismo periodo del año pasado según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Estado han aumentado 57% los que se cometen con violencia.En Celaya los robos violentos a automóviles principalmente de modelos recientes han aumentado en un 46% mientras que en Salamanca se incrementó en un 109%.González Palomino admitió que existe preocupación por los robos violentos en donde a los automovilistas los encañonan con armas de fuego, ya que esto podría inhibir la compra de vehículos nuevos o premium.Explicó que hay reportes de que los robos a vehículos se dan principalmente para delinquir o llevárselos a otros municipios de la región para destartalarlos y venderlos por partes.Afirmó que el crecimiento económico de los municipios del corredor industrial tiene que ir a la par con mejores condiciones de seguridad y para ello es crucial el apoyo del sector.A Erika Vera le robaron su camioneta violentamente y aunque ya no recuperará nada, tendrá que seguir pagando 7 mil pesos al mes durante los próximos cuatro años.A ella no le explicaron que no habría renovación automática de su seguro de agencia y después de que le robaron su camioneta Ford Ranger XLT modelo 2017 el pasado 9 de octubre, se dio cuenta que había vencido tres meses antes.Su hija y el novio de ella fueron las víctimas del robo en el acceso norte de la ciudad a la altura del fraccionamiento Praderas de la Hacienda cuando extrañamente las dos llantas traseras de la camioneta se le poncharon situación que los obligó a orillarse a una vulcanizadora. Ahí llegaron hombres con armas largas, los bajaron y se la llevaron.Tras el robo de su vehículo le comentaron que debía esperar un mes para esperar a que la camioneta apareciera de lo contrario comenzaría el trámite de devolución.La familia pensó que la agencia había financiado los cinco años de seguro.Hasta el año pasado, Guanajuato tenía registrados un millón 983 mil 592 autos y de este parque solo el 25% cuentan con seguro, según cifras de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Guanajuato (AMDA).La Condusef ha exhortado a que el momento de contratar un seguro se debe realizar a través de un agente de seguros, capacitado y autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, quien deberá ofrecerle una amplia asesoría.Además es indispensable que la vigencia del seguro debe indicarse en la póliza, por ello es importante verificar que la fecha, así como los datos que aparecen en la póliza estén correctos, como nombre del asegurado, datos del automóvil, suma asegurada contratada y monto de la prima. Amagan a automovilista en la Zona de Oro de Celaya from Am Digital on Vimeo