Festeja llanta 20 millones



“Hace unos 10 años que surgió la intención de llegar a México, únicamente había 6 plantas en Guanajuato Puertor Interior y hoy son más de 130 y generan 16 mil empleos”, destacó Tom Gravalos.

Para todas las marcas

Acuerdo comercial



Por último, de la inseguridad en México dijo que es preocupante, aceptó que han tenido algunos problemas, pero no es algo que no se pueda controlar y añadió que tienen un trabajo importante en detectar zonas de riegos para prevenir futuros problemas.

TODOS VEN:

es lapara el grupo italiano en el mundoalrededor de, -que aclaró Tom Gravalos, el CEO de Pirelli México- es una planta que muchos le llaman gemela de Silao por sus características similares, pero él la considerá la hermana mayor, por tener siete años más de comenzar su historia, es el primer lugar, seguido de la factoría de, ubicada en, son las únicas que antecedente a la planta localizada en Silao.De 25 asociados que la planta de Silao tenía en su inicio hoy son 2 mil 500 “pirellianos” que en un 95% son procedentes de Guanajuato. El 11 de noviembre de 2011 comenzó la historia de Pirelli en Puerto Interior y fue en 2017 en que anunciaron una inversión más de 200 millones de dólares para construir su segunda planta, la cual para el segundo trimestre del próximo año ya estará terminada por completo, hoy están a un 90%, además el capitán de la firma de neumáticos comentó que por ahora no existe nada en cuanto a nuevas inversiones en Guanajuato, pero si puede decir que cuentan aún con terreno excedente para cuando sea necesario seguir creciendo.Lo anterior lo dijo durante la celebración de la llanta número 20 millones producida luego de siete años de la llegada de Pirelli a Silao, Guanajuato.Desde Silao,principalmente, además de otros 40 países entre ellos zonas de, lo que les permite que los neumáticos hechos en Guanajuato estén rodando en cuatro continentes.Al preguntarle sobre si producen para marcas como Tesla desde Silao, Gravalos mencionó que existen marcas que si permiten que se informe sobre su relación y otras más no, por lo que no podía contestar la pregunta.De la proveeduría nacional, mencionó que han avanzado un poco en ese 40% que anteriormente tenían, sobre todo en el hule natural que ya están comprando un porcentaje en México, aunque aclaró que siguen existiendo otros insumos que aún no se producen en nuestro País para las llantas, aunque espera que con la llegada de dos llanteras más al Bajío, eso sea atractivo para que nuevos proveedores lleguen a la zona, tal como sucedió con la cadena de valor de las armadoras.Respecto al comienzo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tom Gravalos deseó que le vaya muy bien en su mandato, porque de esa forma le irá bien a México, del T-MEC tiene completa confianza en que no existan afectaciones, considerando que tanto México, como Estados Unidos y Canadá han llevado un histórico acuerdo comercial y los tres países tienen interés en mantener el intercambio de productos entre las tres naciones.