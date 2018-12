VIDEO. Lo cacharon 'en el acto' y lo viralizan desnudo y colgando de la ventana mientras 'vuelan' sus cosas a la calle

El chiste sexista especula falsedad de video

La imagen (el video en este caso) de un' colgando de laa mientrassusya es realidad, y se ha viralizado.Las imágenes publicadas en el portal de LiveLeak muestran el momento en el que el suejto -de quien se desconoce su identidad- aparece completamente desnudo y colgando de la ventana de un segundo piso de su presunto domicilio.La grabación deja ver al 'presunto infiel' cómo intenta razonar con su pareja y le repite constantemente que no la engañó, mientras que ella sólo sigue arrojando su ropa y demás pertenencias por la ventana.De acuerdo con el portal Tribuna, en solo tres días, el video alcanzó más de 199 mil visualizaciones y un gran número de comentarios, en los que se expresaron 'lo evidentemente probable': que lo seguro habían atrapado al hombre en el acto, pues solo tenía puestas sus botas de trabajo.“Seriamente preocupado, el hombre le pide a la ofendida que lo deje entrar, pero ella le exige que se retire, sin importarle que una caída desde esa distancia podría causarle un terrible daño a su ahora ex pareja.Por si fuera poco, en las imágenes se aprecia que el infiel ve cómo su ex novia arroja su consola de PlayStation; al verla destruida no duda en reclamar, mientras continúa luchando por no caer al suelo.La mujer aprovecha la posición vulnerable del hombre infiel para golpearlo repetidamente en el rostro, le reitera que no tolerará sus infidelidades y le exige que se vaya”, detalla el portal.En los comentarios que han hecho del video el 'tema', también se especula que la grabación podría ser falsa, pues a partir de una broma 'sexista' se dice que ninguna mujer sabe cómo quitar los cables de una consola PlayStation 2.No te lo puedes perder: