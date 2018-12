Las contundentes palabras de Pelé hacia Messi

2018-12-06 16:07:30 | EL UNIVERSAL | Argentina

La leyenda brasileña no se guardó nada y criticó fuertemente a "la Pulga" y a su compatriota Neymar.

Pelé habló de todo un poco | FOTO: Especial



Pelé se ha desatado en una entrevista a 'Folha de Sao Paulo'. El legendario futbolista brasileño fue cuestionado sobre la eterna pregunta acerca de si Lionel Messi es el mejor jugador de la historia, superándole a él mismo y a Maradona, y 'O Rei' apunta a las carencias que, en su opinión, tiene el capitán del Barcelona.



"Es cuestión de gustos. Hay personas que lo piensan (que Messi es el mejor de la historia), pero no se dan cuenta de lo que no tiene. ¿Cómo se puede comparar con alguien que cabecea bien, que dispara con la izquierda y la derecha, con otro que sólo chuta con la izquierda, que sólo tiene un regate y no cabecea bien? ¿Cómo se pueden comparar? Para compararse con Pelé tiene que ser alguien que dispare bien con la izquierda, que dispare bien con la derecha y que haga gol de cabeza", asevera, contundente, la leyenda del futbol brasileño.



En este sentido, Pelé tampoco coloca a Messi por debajo de Maradona.



"Es verdad que no hice más goles de cabeza que mi padre, no sirve para justificarlo. Y hay excelentes jugadores que no tuvieron las mismas oportunidades para aparecer. Maradona fue uno de los mejores. Ahora me preguntará: ¿Fue mejor que Messi? Para mi, lo es. Mucho mejor. También hubo jugadores excelentes, como Beckenbauer o Cruyff", destacó Pelé.



También tuvo palabras acerca de Neymar, a quien muchos han colocado la corona de heredero de 'O Rei'. En este sentido, Pelé es muy crítico.



"Es muy difícil defender a Neymar por las cosas que hace aparte de jugar al futbol. He hablado con él, y le he dicho lo que el futbol le ha dado. Tuvo mala suerte porque la selección no ganó el Mundial, y él quedó marcado. Estuve dos veces con él en Europa y se lo expliqué: "Dios te dio un don para el futbol. Lo que haces tú es lo que te complica".