Relación difícil

El ex jugador de losy de la, fue detenido por no cumplir con la pensión alimenticia que debería dar a la conductora de televisión regia, para el hijo que procreó con ella.De acuerdo con informes de la, el ex lateral rayado fue detenido ayer por la tarde en Avenida Juana de Asbaje y calle Ramírez, en la Colonia Roma, en el sur de Monterrey.En la tarjeta informativa de la AEI se indica que, luego de que el 28 de septiembre del 2017 realizó un convenio ante un juez para realizar pagos mensuales de manutención alimenticia a su ex mujer.El jugador militó en el, en donde quedó campeón en laen sus ediciones 2011-12 y 2012-13.También formó parte de laque ganó la medalla de oro en losLuego de militar con eljugó cony actualmente juega para el, en la segunda división del futbol deCuando militó en losque era prima de otro jugador albiazul,, y con ella se casó y procrearon un hijo.En agosto del 2016, la pareja se divorció legalmente y en septiembre del año pasado Chávez, que había sido demandado por la joven, acudió a un juzgado a firmar un convenio de pensión alimenticia, el cual incumplió por varios meses, por eso se le giró la orden de aprehensión.Tras serle ejecutada la orden ayer por la tarde, el medallista olímpico fue internado en el, en donde quedó recluido a disposición del Juez que lleva su causa.