De nueva cuenta surgen los adeudos en el futbol mexicano y, al plantel y cuerpo técnico le adeudan entre dos y tres quincenas.

Lobos BUAP



El principal motivo de que no se les haya pagado en tiempo y forma a los futbolistas es el rompimiento entre el rector Alfonso Esparza y el presidente del patronato Mario Mendivil.

Liga Mx sabe de adeudo, pero no ha habido solución

