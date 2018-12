“El Presidente (López Obrador) nos pidió que intervinieramos para que el equipo de Bravos jugara el próximo año, nos reunimos para que el proyecto pudiera presentarse”, declaró.



“No seremos dueños de la franquicia, ni pagaremos deuda, aunque continuaremos con el apoyo”, aseguró el Gobernador.

AMLO busca que ningún equipo quede fuera de LMB



“De esas conversaciones que hemos tenido con él (López Obrador), surgió la idea de no dejar que Bravos se quedara un año sin jugar”, declaró.

Este miércoles, el gobernador de Guanajuatodio a conocer que hay un proyecto para que los Bravos de León no se queden un año sin jugar en la Liga Mexicana de Beisbol y ahora reveló queSinhue Rodríguez también aseguró queya que no usarán recursos del Estado o del Municipio.Diego Sinhue también mencionó que el Presidentey el Gobierno de Guanajuato seguirá haciendo esfuerzos, junto con el Gobierno de la República. El pasado 11 de noviembre se informó que los Bravos no jugaría la temporada 2019 , pero ahora podría volver a la LMB.