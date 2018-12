El urbano y Reik, en la lista de videos musicales más populares en YouTube

Los videos musicales más populares en el mundo:

A menos de un mes de que termine el 2018 la lista con los videos más populares de YouTube, tanto en México como en el mundo, ya salió a la luz. Los materiales, seleccionados de acuerdo al número de visitas, likes, comentarios y likes reúnen nombres como Maroon 5, Reik y hasta el Karate Kid.El género urbano demostró su poder a nivel mundial. De acuerdo con YouTube el video musical más popular de 2018 fue "Te Boté Remix" en el que se reúnen los exponentes Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna, seguido por "X" de Nicky Jam y J. Balvin y la banda Maroon 5 que con su canción "Girls Like You" se posicionó como el tercer video más visto.La lista también contempla a los mexicanos de Reik, quienes alcanzaron a ocupar el lugar número 9 a nivel mundial -y el séptimo en México- por su sencillo "Me niego", grabado junto a Ozuna y Wisin.- Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video OficialNicky Jam x J. Balvin -| Video Oficial | Prod. Afro Bros & JeonMaroon 5 -ft. Cardi BDaddy Yankee |(Video Oficial)Ozuna x Romeo Santos -(Remix) (Video Oficial)Becky G, Natti Natasha -(Video Oficial)El Chombo -feat. Cutty Ranks (Oficial Video) [Ultra Music]Drake -Reik -ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)- Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)En la lista de más populares de México se colaron Los Ángeles Azules en el número 9 por su canción "Nunca es suciente" junto a Natalia Lafourcade. La cantante Thalía ocupa el número diez por "No me acuerdo", tema que interpreta junto a Natti Natasha.De acuerdo con la plataforma el video más popular en el mundo fue "To our daughter" en el que Kylie Jenner revela la intimidad de su embarazo y que ya suma más de 76 millones de reproducciones. También hubo espacio para las series, el primer episodio de la serie Cobra Kai creada por YouTube Originales y que es la continuación de la historia del Karate Kid, fue el octavo video más visitado con más de 51 millones de reproducciones.En cuanto a México, el Roast Yourself Challenge -en el que youtubers se burlan de sí mismos, fue el más popular pues de los diez primeros lugares en reproducciones 7 fueron de este reto. El más aclamado fue el de la pareja Calle y Poché, que suma más de 92 millones de reproducciones.