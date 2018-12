'Roma', de Alfonso Cuarón, es nominada a tres Globos de Oro 2019

La mexicana "", de Alfonso Cuarón, se encuentra entre las candidatas aen la, anunció hoy la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. La cinta también consiguió laLa ceremonia de nominaciones para los Globos de Oro comenzó el jueves, dando inicio a la temporada anual de premios de Hollywood que culmina con los Oscar en febrero.Los anuncios, que llegan una semana antes de las influyentes nominaciones del Screen Actors Guild, el sindicato de actores de cine de Estados Unidos, son el primer gran impulso de los Premios de la Academia.", la cinta biográgica de Adam McKay sobre Dick Cheney, encabezó las nominaciones a los Globos de Oro, superando a la emotiva versión de Bradley Cooper de “”, el drama interracial "" y la comedia de época ""."Vice" sorprendió al conseguir seis nominaciones, incluyendo a mejor película de comedia. "A Star Is Born", ''Green Book" y "The Favourite" le siguieron de cerca con cinco cada una.Aunque la Asociación de la Prensa Extranera de Hollywood, un grupo de 88 cronistas de cine independientes mayormente desconocidos, es conocida por sus selecciones y categorizaciones poco convencionales (el año pasado "Get Out" fue incluida en la categoría de comedia), pocos vieron venir el resonante éxito de "Vice".El estreno de Annapurna Pictures es un retrato altamente crítico de Cheney (interpretado por un casi irreconocible Christian Bale, quien también fue postulado) que lo muestra entre bambalinas como un tirano hambriento de poder. La cinta se estrena el 25 de diciembre.Junto con "A Star Is Born" en la categoría de mejor película de drama figuran “B”, “”, “” e “”.En cuanto a mejor cinta de comedia, además de “Vice” están “The Favourite”, “Green Book”, “Mary Poppins Returns” y “Crazy Rich Asians”.Losse entregarán el domingoen Beverly Hills. Las nominaciones al Oscar este año vienen después de los Globos, el 22 de enero.