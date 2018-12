"Me convencí de personificar a John por su extraordinaria inteligencia y su sentido del humor. Me parece que le admiré y le respeté su forma de llevar su vida, luego de padecer algo tan doloroso como el accidente.



"Y aunque haya recuperado un poco de movilidad, no cualquiera se recupera si no tiene la ayuda suficiente. Es imposible decir que me puse en la piel de él, más bien, me conduje hacia lo que podría ser él a través de la orientación de un psicólogo y un fisioterapeuta, con quienes modelé un poco de la conducta que tenía", cuenta en entrevista Joaquin Phoenix en enlace telefónico desde Los Ángeles.

Críticas favorables



"Pienso que el rodaje fue una lección de vida para todos, pues nos topamos con un personaje de la vida real que sufrió muchísimo por su accidente y jamás pudo superar su remordimiento de someter a su cuerpo a la bebida sin control.



"Aprendió a sanarse a través de lo que era políticamente incorrecto: caricaturas controversiales", destaca el nominado al Oscar en tres ocasiones.

Más grandes actuaciones

Nada convencional,) se refugia en la ironía, el sarcasmo y el humor negro, expresado en sus ilustraciones, para lidiar con su estado de salud, pues quedóluego de un accidente en automóvil.En “” (“”), la película deque se estrena hoy en la ciudad, Phoenix encarna al ya desaparecido caricaturista que marcó un hito en el diario de Portland,Callahan editaba su trabajo y exteriorizó su percepción de vida en el libro semibiográfico "" ("").Después de su paso por ely el de, este largometraje, que ha logrados por la actuación del personaje estelar, llega a las salas con la premisa de mostrar en un "drama-comedia" lo que vivió Callahan.Acostumbrado ay desmotivado por sus pocas expectativas de crecimiento, John, a los 21 años, tuvo el fatal accidente en su automóvil, que era manejado por una persona que conoció esa misma noche, Dexter ().Al enfrentarse a su, perder amigos, ganar otros, y sumirse en una espiral de preocupaciones, decide ingresar a, en donde conoce a un grupo de extraños que no entienden del todo su forma de ser.es Annu, quien se convierte en el interés romántico del protagonista, yes Donnie Green, un extravagante adicto en recuperación que no disimula su disgusto por meterse en varios embrollos y quien aparentemente es de los más cuerdos de los personajes que van surgiendo en la narración de Van Sant.TAMBIÉN LEE:

