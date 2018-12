Alcaldías que necesiten apoyo, deberán comprometer participaciones 2019: Fayad

Los ayuntamientos de Hidalgo que requieran apoyo para cierre de año tendrán que comprometer sus participaciones federales del año próximo, señaló el gobernador Omar Fayad Meneses.



Tras la entrega de estímulos para trabajadores de la salud, el mandatario ratificó que el gobierno federal no otorgará recursos extraordinarios para las entidades del país.



Dinero que, de acuerdo con Omar Fayad, era utilizado para apoyar a sindicatos y municipios de Hidalgo en el pago de aguilandos.

El gobernador de Hidalgo señaló que a nivel estatal no existirán problemáticas para el pago de aguilando, aun cuando la federación no otorgará recursos extraordinarios.

"Gracias a que me amarré el cinturón y a que he tomado las decisiones correctas, yo no me estoy tronando los dedos para pagar los aguinaldos".