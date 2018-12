¿Quieres perder peso?, necesitarás mucho más que sólo hacer ejercicio

¿A qué se debe?

Si a un ratón le das una rueda de ejercicio, correrá. Pero quizá no queme muchas calorías adicionales porque también comenzará a moverse distinto cuando no esté sobre la rueda, según reporta un nuevo estudio sobre elde los ratones deportistas.La investigación, publicada en la revista, se hizo con animales; sin embargo, podría tener algunas implicaciones paraEn años recientes, todos los estudios que analizan elen gente y animales han llegado a la conclusión de que, por sí mismo, el ejercicio no es una manera eficiente de eliminar kilos.Los científicos involucrados en esta investigación sospechan, y a veces han demostrado, quesuelen sentirsedespués de la actividad física.También pueden volverse más sedentarias entre cada sesión de ejercicio. Juntos o por separado, estos cambios quizá compensen ladurante el ejercicio, lo que significa que, en general,y elde la persona o del roedor se queda igual.No obstante, los resultados dan a entender que, si esperamos perder peso haciendo, debemos vigilar nuestra dieta y tratar de no dejar de movernos aunque estemos haciendo más ejercicio.