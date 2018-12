Alcalde de Irapuato espera que AMLO cumpla con acciones contra huachicoleros

“Lo que si espero es que se empiecen a ver ya acciones concretas, como por ejemplo lo que no cumplió Peña Nieto, entre otras muchas cosas, la Brigada Militar, una enfocada muy concretamente a atender y atacar este tipo de orígenes de la delincuencia”, dijo.

NO LLEGARON 3 MIL 200 POLICÍAS



“Más que desperdiciada (la Policía Militar), creo que debería aplicarse más fuerte, nos han apoyado y tenemos que reconocer el trabajo del Ejército, sin embargo son pocos”, dijo.



“Aplaudo que López Obrador tome el toro por los cuernos y reconozca pues que es un delito del orden federal y que tiene que hacer algo”, puntualizó.

PRESENTAN ESTRATEGIA



“Es una propuesta de trabajo que implica los niveles federales, estatales y municipales, y que está para su contestación (...) ni siquiera ha habido una estrategia, por ejemplo los Policías Federales de Caminos mis respetos, pero son 250 para todo el Estado, ahí hay poco que hacer, pero han hecho su chamba”, refirió.

Y PROMETE APOYOS A POLICÍAS

Con la promesa de crear una estrategia para atacar delindicó que espera que se cumpla con la consolidación de lay la llegada de losIndicó que esta estrategia es lo que ha pedido a gritos el gobierno municipal, pues es un delito que le compete a la federación, y es una forma de atender las prioridades de seguridad, sobre todo en estados como Guanajuato, que más ha padecido por este delito.señaló que nunca llegaron losprometidos por el Gobierno Federal anterior, y que fueron únicamente mil 200 los que llegaron a la entidad.Aseguró, que muchos de los delitos patrimoniales tienen relación con los delitos de orden federal, pues un delincuente no se mantiene en una sola línea de trabajo.El Alcalde dijo que además de mejorar la actuación de la Policía Militar, se debe plantear una estrategia contundente para atacar la inseguridad, por lo que la semana pasada presentaron su propuesta ante la Secretaría de Gobierno del Estado.Destacó que si se cuenta con mayor número de elementos de Policía Militar y se distribuye el trabajo de acuerdo a las competencias de cada instancia de gobierno, así se podrán obtener resultados casi de manera inmediata.Liberar 30 lotes habitacionales, aprobar que el policía que menos gana tenga sueldo de 15 mil pesos el próximo año y mejorar las condiciones laborales, fueron las promesas del Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez a elementos de Seguridad Pública, durante la inauguración de la capacitación en Materia de Denuncia Pública.Dicha capacitación será impartida a 25 elementos de Policía Municipal que tienen formación profesional como Abogados y Psicólogos, para que puedan atender los centros de Atención a Víctimas y de Justicia Cívica que implementará el gobierno local.Ortiz Gutiérrez refirió que deben existir cambios en la forma de trabajar a partir de la actual administración pública, respetando los lineamientos de Derechos Humanos y logrando la proximidad ciudadana, lo que se logrará con elementos que trabajen en condiciones dignas.Enfatizó que los elementos están respaldados por el gobierno municipal, pues ante la delincuencia deben ser enérgicos, ya que no serán una policía blandita que le abra la puerta al delincuente.“En Irapuato no le tenemos miedo a la delincuencia, queremos prepararnos para poder enfrentarlos mejor, desde el punto de vista operativo, pero también desde el punto de vista de la atención al ciudadano”, destacó.El Alcalde dijo que los elementos mejor capacitados podrán acceder a promoción de cargo a fin de que crezcan dentro de la corporación, podrán disfrutar del Cipol que está por iniciar su tercera etapa, entre otros beneficios.Por su parte, la encargada de implementar el proyecto de Atención a Víctimas y Justicia Cívica, Susana Bermúdez Cano, señaló que es importante contar con un grupo piloto de elementos capacitados, que puedan tener respuesta cercana a las problemáticas de los ciudadanos.“La capacitación en el tema de denuncia nos va a llevar a un paso más en este sistema de Cultura Cívica, la capacitación será de lunes a sábado en esta semana, son módulos que van desde antecedentes en la toma de denuncia, todos los días tenemos 5 horas de capacitación”, puntualizó.