De posar en revista para caballeros a directora de imagen en SLP

"Por supuesto, si no, no estaría trabajando aquí, pero es terrible que se sumen a una campaña de desprestigio. Me parece lamentable que eso lo hagamos, creo que las mujeres merecen absoluto respeto, cuestionar esto y hacerlo como se está haciendo en distintos medios y tratando de hacer un gran escándalo de ello, me parece una campaña delicada, porque hay violencia contra la mujer", enfatizó.



"Yo nací en la Ciudad de México, todos tenemos una oportunidad para poder trabajar lo que hay que hacer es respetar a las personas en su integridad y me parece que está campaña que están tratando de armar, es bien lamentable".

, reconoció que, en su equipo de trabajo, la dirección deestá a cargo de laEsto, luego de que medios locales aseguraron que la mujer que posó para la portada de la edición dede su país, en mayo de 2007, es una de las mejores pagadas del gobierno municipal.Nava Palacios lamentó que algunos medios de comunicación iniciaran "una campaña misógina y xenófoba" contra la funcionaria por su participación en la revista para caballeros.Y aunque hubo críticas al edil por otorgar un cargo público a una extranjera, él aseguró quelo acompaña desde que era candidato del PAN a la presidencia municipal y que, con su trabajo, ha demostrado tener la capacidad para trabajar en el área que le fue conferida, porque así lo ha demostrado con su trabajo, al cual se sumó desde la campaña política del ahora alcalde.Asimismo, explicó que él no fue quien la contrató para trabajar en el ayuntamiento sino el director de área, y aseguró que hasta ahora no hay un solo cuestionamiento a su profesionalismo.Cuestionado respecto a su nacionalidad venezolana y por qué no se contratan a personas originarias de San Luis Potosí para ocupar puestos clave en la administración municipal, el edil capitalino aseguró "hay oportunidades para todos".Finalmente aseveró que si la persona venezolana decide iniciar una demanda por la afectación en su integridad que este hecho pueda generar, el ayuntamiento la respaldará.El analista políticodeclaró en su cuenta de Twitter que, durante las elecciones de este año, María Fernanda fue la encargada de una presunta guerra sucia contra los adversarios