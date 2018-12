Frenan Morena, PT y PES exhorto a AMLO para que explique cancelación del NAIM

"La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que actué con transparencia y haga pública la ruta que se ha planteado para la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco; asimismo, para que no se ponga en riesgo la estabilidad económica y la solidez de las finanzas públicas que actualmente hay en el país", cita la propuesta que fue desechada.



"Su cancelación fue una decisión política y caprichosa que no respondió a un análisis técnico y financiero. Se tomó la decisión de cancelarlo, a pesar de que se pronosticó que nos costaría a todos los mexicanos más de 100 mil millones de pesos y la pérdida de por lo menos 46 mil empleos directos e indirectos", expuso.



"Los bonos que están en proceso de compra por parte del Gobierno federal se encuentran en constante riesgo de un nuevo recorte de calificación que nos llevaría a pagarlos más caros, incluso el costo podría ser superior a la inversión que se tenía propuesta".



"¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde quedó la austeridad republicana? Son las familias quienes están pagando el error de octubre, pagan más intereses por su tarjeta de crédito, pagan más por un préstamo personal. Pero lo más grave es que por el incremento del dólar se incrementa el precio de las gasolinas y los precios de la canasta básica que golpean a los pobres", subrayó el legislador.



"Ustedes, que tanto criticaron los rescates financieros como el Fobaproa y las prácticas neoliberales, hoy están utilizando los recursos públicos para enmendar su error", espetó.



"No, no, no. Hay una enorme diferencia. Es falso que se estén utilizando recursos públicos para esta operación. ¿Qué hizo el Gobierno que ya terminó? Comprometió los recursos del TUA, los puso en un fideicomiso. Son recursos que nosotros pagamos al utilizar el aeropuerto o compramos un boleto de avión. Esos le pertenecen, esos derechos de cobro, al Grupo Aeroportuario.



"¿Qué es una emisión de bonos? Decirle al mercado que le vendes estos flujos futuros para tener el dinero ahora. Esos recursos dejan entonces de entrar a las arcas públicas porque se van a pagarles a los tenedores de bonos", señaló.



"Para ponerlo en términos sencillos, estamos pagando por adelantado un crédito. Entonces es falso que se esté haciendo una operación con recursos públicos para algo privado", aseguró.



"En consecuencia, ¿considera usted que esta manera de tirar 120 mil millones de pesos fortalece al pueblo de México? Sí, no, y ¿por qué?", cuestionó Ochoa a Delgado.



"Estás pagando un crédito por adelantado de los recursos que tú recibiste. No se tira absolutamente nada. El que no se construya el nuevo aeropuerto no implica riesgo para los bonos que están actualmente en el mercado, de ser cierto que dependieran del nuevo aeropuerto, estos bonos ya hubieran caído en default, no hay nada más transparente que el mercado", precisó.



"Va a ir destinado a pagar a unas personas que detentan bonos o instituciones financieras en Nueva York, en lugar de para construir una obra de infraestructura", remarcó el priista.



"Yo no sé si pretenden comprar estos bonos con 'AMLOcupones' o con qué ocurrencia lo vayan a hacer, pero el dinero con el que hasta ahora lo ha anunciado es dinero público.



"Lamentablemente, ni siquiera se ponen de acuerdo en su ideología. Lo que se ha hecho aquí es una exposición amplísima de teoría neoliberal, misma que el Presidente de la República vino aquí a decir que ha lastimado tanto al País en la historia", dijo.



El diputado de Morena Samuel Herrera Chávez consideró que Ochoa tenía una idea inexacta porque Santa Lucía es un amplio terreno, mucho mayor que el actual aeropuerto, para construir dos, tres o cuatro pistas.



"Yo hice 35 minutos de Santa Lucía al actual aeropuerto. Ahí vemos una actitud visionaria del actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hacer el aeropuerto donde no hay lago y en el otro hay contaminación, depredación y corrupción", aseguró.

