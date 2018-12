***

La característica en Mineral de la Reforma es el nepotismo. La síndica hacendaria, Neydy Ivonne Gómez Baños, quien sin solicitar licencia al cargo se enlistó como candidata a diputada local blanquiazul en el pasado proceso, tiene a su papá a cargo del programa de bacheo, mientras que uno de sus hermanos es proveedor y contratista de obras, esas que no se concursan, solo se asignan.

El martes 18 de diciembre acudiría a Hidalgo el presidente Andrés Manuel López Obrador para anunciar (nuevamente) la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal El Mexe. En tanto, egresados de Hidalgo, Querétaro, Estado y Ciudad de México sostendrán una reunión mañana sábado para afinar su propuesta para que sea considerado el sistema de internado.

Un problema que está a punto de explotar es el relacionado con la basura que se genera en la capital hidalguense y sobretodo, con su destino. La administración que encabeza Yolanda Tellería Beltrán olvida que la disposición y gestión de los residuos sólidos urbanos es atribución legal de los municipios, según el artículo 115 constitucional, así que solucionarlo le atañe a su Cabildo.

Hasta para las fiestas institucionales resultaron novatos los nuevos diputados del Congreso del Estado, quienes convocaron a los compañeros de la fuente a un brindis con motivo del fin de año, al que por cierto, el anfitrión Ricardo Baptista, presidente de la Cámara llegó un poco tarde, unos 90 minutos, y los más ansiosos eran sus colegas, a quienes les urgía vaciar envases de cerveza.

Todavía no inicia el periodo vacacional y comenzaron ya los robos a los planteles educativos, incluidos los particulares, como ocurrió en Bosques del Peñar donde sustrajeron equipos de cómputo y otros objetos de valor que fueron ya reportados a las autoridades. En el caso de las escuelas públicas, al no tener considerada la figura de velador, algunas habilitan plazas de conserje para vigilar.