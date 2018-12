COMISIONADA EN ACCIÓN

Cierran filas en Coparmex

*** COMISIONADA EN ACCIÓNLa comisionada para la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Ciudadana, Sophia Huett, tomó las riendas del cargo que le creó el gobernador Diego Sinhue y entre sus primeras tareas estuvo reunirse por separado con el procurador Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.*** LUPA A LAS ESTRATEGIASEl Decreto Gubernativo para crear este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno establece entre sus facultades, además de la vocería en temas de Seguridad, las de dar seguimiento a los indicadores en la materia e impulsar acciones de coordinación en las estrategias.*** MÁS QUE UNA VOCERALa función pues de la oriunda de San Francisco del Rincón, quien viene de ser Directora General Adjunta en la Coordinación de Asesores del Comisionado General de la Policía Federal, no es una Vocería, es la de evaluar y coordinarse con el gabinete de Seguridad y Justicia. Ese es el gran reto.***PLAN DE PAZEl Plan Nacional de Seguridad y Paz que anunció Andrés Manuel López Obrador desde antes de asumir como presidente de la República, se trabajará en 266 coordinaciones en el país. En Guanajuato (aunque el súper delegado Mauricio Hernández no informa la estrategia) se sabe que han dividido el estado en 10 regiones en donde hay reuniones diarias para medir el pulso de la seguridad.*LAS 10 REGIONESLas cabeceras municipales de la estrategia regional se ubican en: León, Guanajuato, San Luis de la Paz, San Francisco del Rincón, Irapuato, Celaya, Salamanca, Acámbaro, Pénjamo y Uriangato. La pretensión es que cada zona haya un mando de la futura Guardia Nacional, que coordine las acciones.*LOS SUBDELEGADOSEl coordinador de Programas de Desarrollo, Mauricio Hernández, puntualiza que no necesariamente serán todos mandos militares, pero sí personal capacitado en las tareas de seguridad pública. La realidad es que hoy no se tiene información de que ya existan esos mandos en funciones. Lo que sí hay son diez “delegados del delegado”, sin mando en la Seguridad, que convocan a las reuniones.*DESCONCIERTOEn León y en Guanajuato convocan dos jóvenes excandidatos a diputados federales por Morena, Ricardo Gómez y Angélica Olguín, y en Celaya está Gerardo Sierra. Al menos en el caso de León lo que se sabe es que no hay aún ningún mando militar o policial que coordine las reuniones mañaneras diarias, por lo que ya de plano ayer no asistió del Municipio ningún funcionario de primer nivel.***ALERTA AMBIENTALEl martes se celebró en varias ciudades del mundo, entre ellas México, la jornada #24HoursofReality, para concientizar sobre el cambio climático, y en su participación Al Gore, premio Nobel de la Paz por su activismo ambiental, mostró en una videoconferencia a la que se enlazaron desde la Cámara de Diputados algunas gráficas de las ciudades con problemas de contaminación atmosférica. ¿Y qué cree? ahí estaban las del corredor industrial de Guanajuato que la OMS observó en su estudio de 2016.***NO A LA URBANIZACIÓNAyer se cumplieron ocho años del histórico plebiscito en el que los habitantes de Guanajuato capital votaron categóricamente por un “no” a la pretendida urbanización de La Bufa, Picachos y El Hormiguero, que había autorizado el Ayuntamiento encabezado por el priísta Nicéforo Guerrero.*LA PROMESAEl actual alcalde de Guanajuato, el panista Alejandro Navarro, dijo en sus redes: “Los cuevanenses podemos estar seguros de que La Bufa y El Hormiguero están y estarán protegidos durante este Gobierno, pues como desde el movimiento social de 2010 lo he dicho, ‘queremos los cerros, así como están’”.*PROTECCIÓN EN EL AIREPero hoy, aunque usted no lo crea, no se tiene una declaratoria como Zona de Conservación Ecológica (ZCE), y persiste la presión por urbanizar al menos una parte de ese polígono. El Alcalde dice sí a la protección, pero no de las tres mil 700 hectáreas que propone la Universidad de Guanajuato. Y para muestra, construir un edificio municipal para el que el Alcalde pretende que le aprueben una deuda.***CELAYENSE EN CULTURAEl reconocido historiador celayense, militante de Morena, Pedro Salmerón, fue nombrado director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).Por unanimidad fue reelecto por cuarto año consecutivo Gustavo Hoyos Walther como presidente nacional del sindicato patronal Coparmex. Lo acompañaron Eduardo Bretón Lares, presidente de Coparmex Irapuato-Salamanca; Rocío Naveja Oliva, nueva consejera nacional de Coparmex, y Jorge Ramírez Hernández, presidente de Copamrex Zona Metropolitana León.